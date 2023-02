Gino Paoli, la rivelazione shock su Little Tony a Sanremo: interviene la figlia

Nel corso della finale della 73esima edizione del Festival Di Sanremo, Gino Paoli si è reso protagonista di una rivelazione shock su Little Tony. L’aneddoto raccontato dall’artista sulla priva privata del collega ha suscitato l’imbarazzo di tutti i presenti al Teatro Ariston. Tuttavia, non è tardata ad arrivare la risposta della figlia del cantante. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Tra gli ospiti della quinta serata del Festiva Di Sanremo c’è stato uno dei volti più celebri nel mondo della musica italiana, Gino Paoli. Quest’ultimo, dopo essersi esibito con il brano “Una Lunga Storia D’Amore”, ha raccontato un aneddoto sulla vita sentimentale di Little Tony:

Little Tony era venuto a fare il Cantagiro, poi è tornato a casa e la donna che aveva gli aveva fatto le corna con degli amici in casa di Tony.

La dichiarazione inaspettata dell’artista ha causato l’imbarazzo da parte di tutta la platea, compresi Amadeus e Gianni Morandi i quali hanno tentato di fermarlo. Tuttavia, non c’è stato niente da fare, ormai si trattava di una storia raccontata in diretta. Alla luce di questo, la figlia di Little Tony non ha potuto fare a meno di replicare in occasione di un’intervista rilasciata a Storie Italiane:

Parlava di una persona che non c’è più e che non poteva controbattere e ho trovato tutto veramente brutto.

Cristina Ciacci ha ammesso di esserci rimasta male per il clamoroso gesto di cui si è reso protagonista Paoli:

I fan di papà ci sono rimasti male come me. Io sono rimasta ferita. Gino Paoli avrebbe potuto raccontare anche mille altri aneddoti. Non capisco la scelta di raccontare questa cosa che, anche se fosse vera, è stata poco delicata.

Infine, la donna ha concluso il suo discorso affermando di pretendere le scuse da parte dell’artista italiano. Queste sono state le sue parole: