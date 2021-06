Gioia immensa per la calciatrice svedese della Juventus Lina Hurtig e per sua moglie Lisa Lantz. Le due, innamoratissime da diversi anni sono appena diventate mamme per la loro prima volta. Erano diventate famose in tutto il mondo nel 2019, quando si scambiarono un tenerissimo bacio sulle tribune dello stadio in cui Lina aveva appena conquistato un’importante vittoria nel campionato mondiale di calcio femminile.

Credit: linahurtig – Instagram

Il calcio femminile sta conquistando sempre più le luci della ribalta. Il mondiale svolto nel 2019 in Francia, dove tra l’altro la nostra Italia ha fatto un’ottima figura, è servito come rampa di lancio nel successo di questo sport.

Durante quella competizione è accaduto un episodio extra campo che è diventato virale e che ha scaldato i cuori di milioni di persone in tutto il mondo.

Era appena terminata la partita tra Svezia e Thailandia. La squadra scandinava ha vinto la partita e al termine del match, Lina che quella partita l’ha giocata da protagonista, si è diretta verso la tribuna d’onore. Lì ad attenderla c’era Lisa Lantz, sua compagna di vita da qualche mese. Le due si sono scambiate un bacio dolcissimo che ha ben presto fatto il giro del mondo.

Credit: linahurtig – Instagram

Lina Hurtig e Lisa Lantz mamme

L’amore tra Lina Hurtig e Lisa Lantz ha continuato a crescere fino a portarle ad una decisione che avrebbe reso le loro vite davvero complete. Quella di diventare mamme.

Credit: linahurtig – Instagram

Lisa e Lina, ad ottobre del 2020, si sono dirette in una clinica specializzata in Svezia, dove hanno avviato tutte le pratiche per una gravidanza assistita. Già il mese successivo, a novembre, i dottori hanno contattato le due comunicando che Lisa era rimasta incinta.

A dare l’annuncio era stata la stessa giocatrice della Juventus, durante un’intervista rilasciata sul canale YouTube della squadra torinese per cui gioca. L’atleta aveva raccontato tutta la felicità sua e di sua moglie e di come tutta la procedura sia avvenuta molto velocemente.

Ieri è arrivato l’annuncio che tutti aspettavano, quello della nascita del loro bebè. Sull’account Instagram della Hurtig è comparsa una meravigliosa istantanea che la ritrae insieme alla sua bimba di pochi giorni di vita.

Davvero innumerevoli i messaggi di auguri per la campionessa, che si gode insieme a sua moglie questa meravigliosa novità appena arrivata nella sua vita.