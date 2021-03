“Io e mia moglie aspettiamo un bambino”: il lieto annuncio della campionessa

Il lieto annuncio a tutti i fan è arrivato durante un’intervista su YouTube. Lina Hurtig, calciatrice della squadra femminile della Juventus e sua moglie Lisa Lantz, aspettano il loro primo figlio insieme. La campionessa svedese, rispondendo alle domande del giornalista del canale ufficiale della squadra torinese, ha espresso tutta la sua felicità per la novità che presto arriverà nella sua vita.

Grazie al mondiale svolto in Francia lo scorso 2019, il calcio femminile ha attirato sempre più le attenzioni su di se. Durante quel mondiale, due calciatrici sono state immortalate nel momento massimo del loro amore.

Lina Hurtig, calciatrice della Svezia, dopo una vittoria della sua nazionale, è corsa verso la tribuna ed ha baciato calorosamente la sua compagna Lisa.

Le due, conosciute sul campo da calcio e innamoratissime, si sono sposate lo stesso anno e tutt’ora vivono insieme e si sostengono a vicenda.

Lina Hurtig e l’annuncio della gravidanza di sua moglie

A coronare l’amore tra le due, è arrivata una notizia che entrambe attendevano con ansia: stanno per avere un bambino.

In collegamento con il canale YouTube della Juventus, Lina ha raccontato del suo rapporto con Lisa, di come sono arrivate a prendere la decisione di avere un figlio e di come hanno affrontato la notizia:

Il calcio ha riempito la mia vita. Mi ha permesso di conoscere posti, persone, compagne di squadra, ma soprattutto Lisa. Stare insieme a lei è la cosa più naturale del mondo e ci sosteniamo al 100%. Lo scorso ottobre abbiamo deciso di avere un bambino, così siamo andate in una clinica in Svezia. Da quel momento le cose sono andate molto velocemente.

Il novembre successivo, ha raccontato la Hurtig, Lisa l’ha chiamata dalla Svezia e le ha detto di essere incinta. Una notizia che non si aspettavano affatto potesse arrivare così presto, ma che allo stesso le ha portate al settimo cielo.

Riguardo al bambino o bambina che nascerà tra qualche mese, la centrocampista della Juventus ha detto: