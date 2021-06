Dopo l’annuncio ufficiale della loro relazione, arrivato a settembre dello scorso anno, la cantante Skin e la sua compagna Ladyfug, hanno annunciato al mondo che ben presto la loro famiglia si allargherà. La prossima sposa della performer londinese è infatti incinta e le due si preparano ad accogliere il loro primo figlio insieme.

A settembre del 2020, Skin e Ladyfug avevano urlato al mondo il loro amore e avevano anche annunciato che presto si sarebbero anche sposate.

Ci amiamo e siamo ufficialmente fidanzate! Non vediamo l’ora che arrivi il grande giorno!

Queste erano state le parole della front woman del gruppo londinese degli Skunk Anensie qualche mese fa.

Quel matrimonio, tanto desiderato e annunciato in pompa magna, per via delle restrizioni dovute al Coronavirus ancora non si è celebrato. Tuttavia, le due artiste hanno trovato un modo per coronare il loro amore, in attesa di pronunciare il fatidico “sì”.

Su entrambi i loro profili ufficiali Instagram, sono infatti apparse delle tenerissime foto che, come sempre, le ritraggono più unite che mai. Ma che espongono anche un’importantissima novità. Le due aspettano un bambino insieme e niente, a quanto pare, potrebbe renderle più felici.

Innumerevoli le reazioni e i commenti dei tantissimi fa e colleghi che le seguono sui social. Tutti uniti nel mostrare la loro felicità per la coppia e per la bella novità che presto arriverà nelle loro vita.

Chi è la prossima moglie di Skin?

Il vero nome di Ladyfag è Rayne Baron ed è una scrittrice, artista e una produttrice di eventi. È nata a Toronto e lì ha vissuto per molti anni, gestendo un negozio di vestiti vintage e diventando una delle principali animatrici dei movimenti culturali canadesi prima del trasferimento a New York, dove attualmente vive e lavora.

Da quattro anni è legata sentimentalmente a Skin, con la quale ha deciso, per l’appunto, di compiere il passo del matrimonio e di diventare mamma.

Se per Ladyfug si tratta del primo matrimonio, lo stesso non si può dire per la sua prossima sposa.

Skin, infatti, dopo essersi dichiarata bisessuale, aveva avuto una lunga e importante relazione con Christiana Wyly, figlia del miliardario americano Sam Wyly. Le due si sposarono nel 2013 e divorziarono due anni più tardi, nel 2015.