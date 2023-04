Giorgia ricorda Alex Baroni nell’anniversario della sua scomparsa: le parole della cantante commuovono

Il 13 aprile di 21 anni fa ci lasciava, a soli 35 anni, il grande Alex Baroni. Il cantante rimase vittima di un tragico incidente che non gli lasciò scampo. In occasione dell’anniversario della sua scomparsa Giorgia ha deciso di scrivere parole piene di affetto per questo grande artista che è stato anche il suo compagno.

Nel corso delle ultime Giorgia è tornata sui social dove ha deciso di scrivere una commovente dedica per Alex Baroni. 21 anni fa, infatti, il grande artista è stato coinvolto in un incidente che lo ha portato via per sempre. Ricordiamo che Giorgia ed Alex Baroni sono stati legati sentimentalmente e, dopo la scomparsa dell’artista, la cantante ha dedicato proprio a lui il brano ‘Gocce di memoria’.

Queste sono state le parole con cui Giorgia ha voluto ricordare Alex Baroni nel giorno del 21esimo anniversario della sua prematura scomparsa:

Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano. 20 anni senza Alex, figlio fratello amico compagno e artista irripetibile, il tempo non cancella niente.

La storia d’amore tra Giorgia ed Alex Baroni

Giorgia ed Alex Baroni sono stati legati sentimentalmente dal 1997 al 2001. In un’intervista rilasciata a Verissimo la cantante ha rivelato che l’artista, prima del tragico incidente che gli costò la vita, aveva iniziato una nuova relazione.

Era il 19 marzo del 2002 quando Alex Baroni rimase vittima di un drammatico incidente che non gli lasciò scampo sulla circonvallazione Clodia, a Roma. L’artista venne infatti travolto da una vettura che stava facendo un’inversione di marcia e, sbalzato dalla moto, fu poi investito da una seconda vettura. Immediato è stato il ricovero presso la terapia intensiva dell’Ospedale Santo Spirito ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: la mattina del 13 aprile 2002 Alex Baroni si spense per sempre.