Giorgia Palmas e Filippo Magnini, avete mai visto la loro casa? Cornici in gesso, mobili scuri e una cameretta da sogno per la figlia

Giorgia Palmas, l’ex velina di Striscia la notizia sta vivendo un periodo davvero positivo. Da pochi mesi è diventata mamma della piccola Mia, avuta dal compagno Filippo Magnini. La loro relazione procede a gonfie vele ed i due sono più innamorati che mai. Poco prima del lockdown, Giorgia e Filippo sono riusciti a completare la ristrutturazione della nuova super casa. I due si sono trasferiti in un nuovo appartamento che si trova a Milano. E voi, avete mai visto la casa di Giorgia Palmas e Filippo Magnini?

Le foto della casa di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

I due vivono in una splendida casa che si trova a Milano, ma soltanto da pochi mesi. Di tanto in tanto, sembra che l’ex velina abbia scelto di mostrare scorsi della sua abitazione attraverso dei post e delle Stories pubblicate sui social. Proprio in occasione del Natale, l’ex velina ha mostrato il suo albero di Natale davvero magnifico. In realtà sembra che Giorgia abbia addobbato nel suo salone ben tre alberi di natale, di diverse dimensioni. Mostrando i suoi alberi, inevitabilmente la Palmas fatto vedere parte del suo salone, ben arredato con gusto ed eleganza.

Una delle camere che l’ex velina ha mostrato con orgoglio è la cameretta della piccola Sofia, molto probabilmente arredata grazie all’aiuto di un professionista. Gli arredi sono in stile moderno, ma ciò che cattura l’attenzione è il gioco di colori presenti nella stanza della bambina, oggi 12enne. Il letto è molto grande, ad una piazza e mezza, abbastanza comodo per una persona. A dare luce alla stanza è una lampada bella alta dalla quale fuoriesce una luce rosa molto singolare.

Essendo una casa da poco ristrutturata non ci sono tante immagini disponibili al momento sul web. Una cosa però sembra essere certa ovvero che Giorgia ha scelto dei calori molto caldi, mobili moderni ed essenziali. In questo video è possibile vedere parte della casa della coppia, felice ed innamorata.

In alcune stanze sono anche presenti dei pezzi vintage. In questa casa Giorgia vive insieme al suo compagno Filippo Magnini, la piccola Mia e la figlia Sofia nata dalla relazione della Palmas con Brumotti.

