A chi non è mai capitato di pubblicare sui propri profili social una foto di quando si era solamente un bambino o una bambina? Beh, come molti sapranno, questa è diventata una vera e propria moda negli ultimi anni. E i personaggi noti dello spettacolo, potranno mai tirarsi indietro di fronte a questa challenge? No di certo. Quella di seguito è una foto da bambina della bellissima e bravissima Giorgia Palmas. L’avevate riconosciuta?

La foto è comparsa su Instagram qualche tempo fa, per la precisione in occasione della festa della mamma dell’anno scorso. Giorgia ha voluto fare gli auguri alla sua mamma, alla quale è molto legata, pubblicando una foto di loro due di tanti anni fa.

Lei era davvero piccola ed è molto difficile capire che si tratta di lei, ma si nota una certa somiglianza con la splendida donna che era sua madre all’epoca.

Vita e Carriera di Giorgia Palmas

Credit: giopalmas82 – Instagram

Giorgia Palmas è nata a Cagliari il 5 marzo 1982 ed è una modella, presentatrice e attrice italiana.

Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2000, quando arriva seconda al concorso di Miss Mondo svolto a Londra. Il successo nella tv italiana arriva nel 2002, quando prende il posto di Elisabetta Canalis e diventa la velina mora di Striscia la Notizia. Ruolo che ricopre fino al 2004.

Credit: giopalmas82 – Instagram

Da quel momento la sua carriera è una continua escalation al successo. Diversi e tantissimi i ruoli ricoperti da valletta, da presentatrice televisiva, da conduttrice radiofonica e da attrice, sia in fiction televisive che film cinematografici.

La Palmas ha avuto tre storie importanti nella sua vita. La prima con l’allora calciatore Davide Bombardini, dal quale nel 2008 ha avuto la sua prima figlia, Sofia, che oggi ha quasi 13 anni.

Separata da Bombardini, conosce e si innamora di Vittorio Brumotti nel 2012, con il quale resterà fino al 2017.

Il 2018, invece, ha segnato la vera svolta in campo sentimentale per la bellissima Giorgia. In quell’anno, infatti, ha ufficializzato la storia con Filippo Magnini. La showgirl e attrice e l’ex campione di nuoto oggi sono felicemente sposati e stanno costruendo insieme un futuro felice e prosperoso, come dimostra la nascita della piccola Mia, arrivata il 25 settembre del 2020.