Sapete qual è il vero significato della canzone di Giorgia? “Non è dedicata ad Alex Baroni”

Giorgia era tra le cantanti maggiormente attese della seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Anche perché non vi aveva più rimesso piede dal 2001, un’edizione presentata da Raffaella Carrà, in cui interpretò Di sole e d’azzurro.

Giorgia svela il significato di Parole dette male, il brano del Festival di Sanremo 2023

Il brano Parole dette male di Giorgia sembrava alludere al suo storico ex, Alex Baroni, portato via da un incidente motociclistico il 19 marzo 2002. Una tesi smentita dalla cantante stessa. Mentirebbe se sostenesse il contrario, ha spiegato. Il pezzo le è arrivato, sapendola immediatamente conquistare.Parla di una relazione passata, che suscita nostalgia. Al contempo c’è, però, una realtà incombente da affrontare.

In Parole dette male Giorgia sottolinea l’importanza di non vivere nel passato, guardando al futuro con coraggio e fiducia in sé stessi. Il tema delle perdite è stato, purtroppo, ricorrente per l’artista, avendo addio a diverse persone care. Tuttavia, non ha pensato di preciso ad Alex Baroni, bensì il testo ha un ampio significato.

Nella conferenza stampa anticipatoria della kermesse Giorgia ha pure spiegato cosa l’abbia spinta a tornare in gara: Amadeus, conduttore e direttore artistico per la quarta volta consecutiva.

Il ravennate le ha fatto capire quanto fosse bello sapersi rimettere in gioco, con la nuova generazione di artisti. Riflettendo sulle sue parole, si è detta d’accordo e, così, ha posto fine a un lungo periodo di assenza.

A esultare ci sono soprattutto i fan e gli appassionati di musica, che la apprezzano in quanto artista. La chiave di lettura di Parole dette male di una dedica al compianto Alex Baroni era romantica, ma sarebbe falso.

In totale sincerità ha smentito la suggestiva ipotesi. Ciò non toglie valore a un brano che ne rispecchia a pieno le classiche sonorità di una delle voci più cristalline del firmamento nazionale.