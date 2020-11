Tampone positivo per Giorgia Rossi, ecco come sta la conduttrice di Mediaset

Nel corso delle ultime ore è arrivata la triste notizia di Giorgia Rossi. La celebre conduttrice di Mediaset è risultata positiva al Coronavirus. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram. Adesso la donna è costretta a stara in casa sotto osservazione medica e non potrà essere presente in trasmissione.

A seguito della positività di diversi personaggi televisivi, ora arriva la positività al Coronavirus anche per Giorgia Rossi. Nei giorni scorsi, la celebre conduttrice di Mediaset ha effettuato un tampone il quale ha date esito positivo. Lei stesso lo ha annunciato su Instagram dichiarando di essere in buone condizioni di salute.

Il Coronavirus continua a paura. Drastiche sono le attuali condizioni di questa emergenza sanitaria in cui il numero di contagi sale giorno dopo giorno. Di recente, sono aumentati anche i personaggi televisivi i quali risultati positivi al tampone. Da Gerry Scotti a Valentino Picone fino a Paola Perego ora anche Giorgia Rossi è affetta da Coronavirus.

La giornalista 33enne di Pressing su Italia 1 ha comunicato a tuti i suoi fan la triste notizia scrivendo:

Ciao a tutti, purtroppo è toccato anche a me.. positiva al Covid-19. Sono a casa, sotto osservazione medica ma non potrò esserci domani a Pressing. Saró sicuramente davanti alla tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di Mediaset. Mi raccomando seguite le regole e state attenti. Vi abbraccio.

La celebre conduttrice sta trascorrendo la quarantena tra le mura della propria casa e nel frattempo è sotto osservazione medica. Fortunatamente, la ragazza non ha dovuto ricorrere ad un ricovero ospedaliero. La stessa cosa vale anche per tutti gli altri personaggi televisivi menzionati precedentemente.

Dunque, per il momento Giorgia Rossi non potrà essere presente in trasmissione. Tuttavia, tutti noi le auguriamo una buona guarigione affinché possa tornare presto nel piccolo schermo a fare compagnia a tutti i suoi telespettatori.