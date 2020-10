A causa del suo contagio, potrebbe slittare il ritorno in Tv di Paola Perego, previsto per l'8 di novembre

L’ultimo dei personaggi noti dello spettacolo che hanno contratto il Coronavirus è Paola Perego. La amatissima conduttrice della Rai lo ha annunciato ai propri fan attraverso un post pubblicato sul suo account ufficiale Instagram. Al primo piano, la presentatrice ha aggiunto una didascalia nella quale annuncia il risultato del suo tampone e aggiorna tutti sul suo stato di salute.

Desidero comunicarvi che sono risultata positiva all’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sono asintomatica, a casa, sotto controllo medico.

Sta bene dunque, Paola, che ha rassicurato tutti i suoi follower sul suo stato di salute che, per ora, sembra buono. Ciononostante, sono tantissimi i commenti arrivati anche da molti suoi colleghi e colleghe, che hanno voluto dimostrare il loro affetto e la loro vicinanza. Tra loro spiccano quelli di Antonella Clerici, Sabrina Salerno, il cantante Nek, Rita Dalla Chiesa, Elisa Isoardi e molti altri.

Credit: Paola Perego – Facebook

Soltanto un paio di giorni fa, la presentatrice è comparsa in Tv, ospite da Barbara Palombelli durante una puntata di Forum, programma che tra le altre cose Paola ha condotto per molti anni a cavallo del 2000. La puntata, però, non era in diretta, bensì registrata il 13 ottobre scorso.

Credit: Paola Perego – Facebook

La preoccupazione potrebbe esserci, invece, per la presenza della Perego negli studi di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti, anch’egli risultato positivo al Covid.

Credit: Paola Perego – Facebook

Ad ogni modo, come ha scritto sul suo post, la conduttrice ora si trova in isolamento a casa sua e non ha alcun sintomo. Tuttavia, dovrà restare in quarantena finché uno dei tamponi non risulterà negativo.

Slitta il programma di Paola Perego

La famosissima anchor woman doveva presto tornare sul piccolo schermo con il suo nuovo programma pomeridiano, chiamato Il Filo Rosso, che andrà in onda su Rai 2.

La data del debutto doveva essere il prossimo 8 novembre. Data che, chiaramente, a causa del suo contagio da Coronavirus, potrebbe slittare a data da destinarsi.

Dopo che, proprio quest’anno, ha pubblicato il suo primo libro dal titolo “Dietro le quinte delle mie paure“, la conduttrice ha davanti a se una nuova esperienza televisiva. Il Filo Rosso, coprirà la fascia pomeridiana del secondo canale dell’emittente nazionale e sarà un talk show nel quale si tratterà dei rapporti tra familiari o amici.