Giorgia Soleri contro Storie Italiane: “Non sono la fidanzata di”

Giorga Soleri si infuria con storie italiane per il trattamento sessista ricevuto in trasmissione

Tra gli ospiti della puntata di Storie Italiane del 17 maggio 2022 c’è stata Giorgia Soleri. In occasione dell’intervista rilasciata al programma condotto da Eleonora Daniele, l’attivista e scrittrice ha parlato delle sue lotte per i diritti delle donne. Tuttavia, la ragazza si è infuriata con la redazione poichè è stata chiamata solo come “la fidanzata di Damiano dei Maneskin”.

La maggior parte delle persone conosce Giorgia Soleri per essere una giovane attivista e scrittrice che ogni giorno combatte per i diritti delle donne. Nonostante questo, accade spesso che i mezzi di cominicazione sono soliti mettere al centro dell’attenzione la sua relazione con Damiano David facendola passare come “la fidanzata di“.

Un caso come questo è accaduto a Storie Italiane nella giornata del 17 maggio 2022. Giorgia ha partecipato al programma in qualità di ospite ed ha aperto il suo cuore a Eleonora Daniele parlando della vulvodinia, una malattia di cui soffre e considerata una patologia invalidante dal nostro sistema sanitario. Tuttavia, di recente la ragazza è riuscita a portare in Camera e Senato la proposta di legge per cambiare lo status di questa malattia.

Una volta terminata la trasmissione, la Soleri non ha negato di essere rimasta infastidita dalle parole che la rdazione ha usato per chiamarla. Alla luce di questo, l’attivista ha pubblicato una serie di foto della sua intervista sulle sue Instagram Stories lasciando un commento ironico. Queste sono state le sue parole:

Ma non sono senza nome! Sono la fidanzata di nome e Di Damiano dei Maneskin di cognome.

Tuttavia, si è trattato di un episodio che, oltre a mandare su tutte le furie la diretta interessata, ha suscitato numerose polemiche anche da parte di tutte le sue fan. Per tanto, pochi minuti dopo sempre sulle sue Instagram Stories, la scrittrice ha condiviso i messaggi privati con i suoi followers i quali si sono detti indignati per il trattamento sessista che ha ricevuto la Soleri.