Giorgia Soleri: la fidanzata di Damiano David dichiara di aver abortito a 21 anni

Senza alcuna ombra di dubbio, Giorgia Soleri e Damiano David sono una delle coppie più amate e stimate all’interno del mondo dello spettacolo. Di recente, la fidanzata del frontman dei Maneskin ha aperto il suo cuore a “Fanpage” dichiarando di aver subito un aborto all’età di 21 anni. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La maggior parte delle persone conosce Giorgia Soleri per essere la fidanzata di Damiano David, il frontman dei Maneskin vincitori di Sanremo 2021 e dell’Eurovision Song Contest a Rotterdam. La ragazza è una giovane attivista, influencer e anche scrittrice. Per tanto di recente è impegnata nella promozione della sua raccolta di poesie intitolata “La signorina nessuno”.

Dopo esser finita nel mirino dei gossip a seguito delle sue dichiarazioni sulla vulvodinia, questa volta la Soleri è finita al centro della cronaca rosa per aver svelato un aneddoto personale a “Fanpage.it”. In occasione di un’intervista rilasciata al noto giornale online per promuovere il suo nuovo libro, la fidanzata di Damiano David ha rivelato di aver abortito all’età di 21 anni. Queste sono state le sue parole:

Tutti i temi presenti nel libro li ho vissuti in prima persona, ma è bello che ognuno ci veda la propria esperienza. Io ho abortito quando avevo 21 anni, nel 2017. L’ho vissuta malissimo perché me l’hanno fatta vivere male le altre persone. Mi sentivo in colpa per non sentirmi in colpa. Si parla dell’aborto come se fosse la cosa più tragica del mondo e tu donna dovresti sentire disastrata, distrutta, spezzata. Ho passato i 2 anni successivi a fare incubi atroci: sognavo di partorire bambini morti.