In occasione della giornata mondiale dell’endometriosi, Giorgia Soleri ha mostrato sui social le sue cicatrici e ricordato il difficile percorso che ha cambiato per sempre la sua vita.

L’endometriosi è una patologia che viene spesso sottovalutata e di cui si è iniziato a parlare soltanto negli ultimi tempi. Tante le donne colpite, che inizialmente hanno sottovalutato i sintomi e che in seguito si sono ritrovate senza risposte da parte dei medici. Purtroppo si tratta di una condizione non facile da diagnosticare.

Giorgia Soleri è stata proprio una delle prime a raccontare il suo difficile percorso. La modella ed influencer per diverso tempo ha convissuto con dolori lancinanti e sintomi che alla fine l’hanno costretta a chiedere aiuto. Dopo anni di visite, è arrivata la diagnosi. Ha deciso di aprirsi sul web, per aiutare e sostenere tutte le donne nella sua stessa situazione.

Il suo scopo è stato quello di dare delle risposte a chi non riesce ad ottenerle, anche a causa degli elevati costi delle visite.

Le parole di Giorgia Soleri

Da qualche parte ho letto che se ascolti davvero una persona, l’endometriosi non è mai stata realmente così silenziosa. E silenziosa, nel mio caso, non è stata mai. Urlava come avrei voluto urlare io dopo le decine e decine di visite fatte snocciolando i miei sintomi uno dopo l’altro per sentirmi dire, in continuazione, che ero in perfetta salute.

La modella avrebbe voluto urlare ogni volta che il dolore era così forte da farla rimettere e svenire, ogni volta che andava al pronto soccorso.

Per 11 lunghi anni, accompagnata da un senso di inadeguatezza che mi nauseava quasi quanto quel dolore che a un certo punto ha iniziato ad attanagliarmi le pelvi come una dolorosa cintura di spine anche quando non avevo le mestruazioni, anche durante la minzione, la defecazione, i rapporti.

Alla fine, la modella riceve la sua diagnosi: endometriosi e adenomiosi. Dopo 5 mesi è stata operata e grazie all’intervento, i sintomi sono diminuiti.