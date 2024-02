Giorgia Soleri rivela uno dei motivi della rottura con Damiano dei Maneskin: la rivelazione choc

Un paio di storie Instagram di Giorgia Soleri, modella, attivista ed ex compagna del cantante dei Maneskin, Damiano David, stanno facendo chiacchierare i fan. Qualcuno chiede a Soleri “La tua ultima relazione è finita perché eri disordinata???”, in modo incredulo. La sua risposta è davvero sorprendente e può dare un po’ di chiarezza in più sulla fine della love story tra Soleri e Damiano.

La storia tra il frontman dei Maneskin, la band italiana arrivata sul tetto del mondo, e l’influencer, scrittrice, “femminista guastafeste”, era finita non proprio bene. La coppia da milioni di fan, con un legame che durava ormai da diversi anni, ed era “scoppiata” nello sconcerto generale.

A uscire allo scoperto era stato il cantante, dopo la diffusione su TikTok di un video, immediatamente diventato virale, in cui bacia appassionatamente in discoteca un’altra ragazza. Ma davvero il suo essere “disordinata patologicamente” ha a che fare con la storia con Damiano? Sulla fine di quella relazione, nelle sue storie, Giorgia Soleri spiega ai suoi follower la questione del suo disordine.

Fermatevi tutti! Ci sono vari motivi per cui una relazione può giungere al termine, e in questo caso, sono stati diversi. Non sento l’urgenza di dettagliare le ragioni e gli eventi, anche per rispetto nei confronti della persona coinvolta. Ho condiviso uno degli innumerevoli aspetti, come ho fatto con la mia famiglia, solo per far comprendere quanto l’ADHD possa essere pervasivo e invalidante, anche senza una diagnosi (figuriamoci con una diagnosi). Il problema non è solamente il disordine. È che ogni cosa che tocco sembra rimanere in giro.

Soleri fa riferimento a un disturbo (ADHD), ovvero quello relativo al deficit di attenzione e iperattività che sono piuttosto determinanti nel vivere quotidiano. Scrive Soleri nelle storie:

Posso spogliarmi nel tragitto dalla porta d’ingresso alla camera, lasciando i vestiti per terra, abbandonare oggetti vari tra cuscini e pavimento, cucinare e dimenticare la cucina disordinata con pentole e stoviglie in giro per giorni. Capisco che convivere con questo livello di disordine possa essere difficile, specialmente senza una giustificazione valida. Non voglio scusare nessuno, ma l’ADHD va ben oltre il “ho una pila di vestiti sulla sedia”.

Parlando di disordine, non si può non citare la pulizia, a maggior ragione se si parla di animali domestici. Lo sappiamo, con gli animali in casa sono temi delicati quelli della pulizia, dell’ordine e dell’igiene casalingo.

Quanto a pulire la casa dai peli, è davvero un problema! Con un cane e un gatto, la situazione può diventare difficile. Risponderò sinceramente a questa domanda, forse per la prima volta, perché è un argomento che mi imbarazza molto. Sono disordinata a livelli spaventosi e patologici. Non il tipo di disordine che fa ridere quando la gente dice “non sai quanto è disordinata!”, né quello del “scusa per il casino” quando le persone entrano in casa tua. È un disordine pervasivo e invalidante, causa di litigi e traumi nella mia famiglia e addirittura di una rottura sentimentale.

La modella e attivista mette a nudo una sua importante debolezza, in modo anche sincero e schietto. Come raramente capita, proprio sui social dove è più difficile. Soleri scrive, infatti: