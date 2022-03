Una gioia immensa, quella di Giorgia Venturini, che all’età di 39 anni si prepara a tenere tra le sue braccia la sua prima figlia. La conduttrice della Mediaset ha tenuto nascosta la notizia fino ad oggi, che si trova al quinto mese di gravidanza. L’annuncio è arrivato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

Credit: giorgiaventurini – Instagram

Giorgia ha provato a mantenere questo “segreto” per se finché ha potuto, ma poi le meravigliose forme hanno iniziato a farsi vedere troppo e quindi è dovuta uscire allo scoperto.

Naturalmente si tratta della notizia più bella che una donna possa ricevere, quindi lo ha a sua volta annunciato con grande emozione e felicità.

Intervistata dal settimanale Chi, la Venturini ha raccontato tutti i dettagli riguardanti la sua gravidanza. Compresi il colore del fiocco e il nome che avrà la sua prima bambina.

Non ho avuto nessun fastidio fisico. Psicologicamente sto iniziando a sentirla a adesso. Con i movimenti e i primi crampi invece, l’emozione sale e con lei anche la voglia di vederla.

Credit: giorgiaventurini – Instagram

Il nome scelto per la sua primo genita è Sole Tea. Un nome particolare che ha un significato ben preciso, come ha spiegato. Poco fa Giorgia Venturini ha perso la sua adorata mamma e, durante l’intervista, ha detto che lei avrebbe tanto voluto una nipotina. Per questo, il fatto che si tratti proprio di una femminuccia, le è sembrato un segno del destino.

Si chiamerà Sole Tea. Sole perché è la vita e la mia passione. Tea come mia mamma.

Giorgia Venturini presto sposa

La gioia di questo periodo della conduttrice è addirittura doppia, visto che poco prima della nascita di sua figlia, convolerà anche a nozze.

Giorgia sposerà il suo Marco De Santis, imprenditore nel campo della logistica, il prossimo 19 giugno a Roma.

La Venturini ha detto che il matrimonio si terrà in formula religiosa a Roma e tutti gli invitati si ritroveranno a banchettare in una villa sulla via Appia.

Credit: giorgiaventurini – Instagram

Poi ha rivelato che sarà una sposa con il pancione e che il suo abito metterà in risalto tutte le forme di una bellissima donna incinta.