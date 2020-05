Giorgio Manetti accusa Gemma Galgani: “Non può prendere in giro il pubblico” L'ex cavaliere di Uomini e Donne accusa la dama torinese: "Gemma non può prendere in giro il pubblico così"

L’ex cavaliere del trono over, Giorgio Manetti, sta continuando ad attaccare Gemma Galgani, la sua ex di Uomini e Donne. La dama torinese fa ancora parte del programma televisivo, in cerca della sua anima gemella. Giorgio Manetti è felicemente fidanzata con Caterina già da due anni, lei era una sua vecchia fiamma, tornata ad ardere dopo il suo addio a Uomini e Donne.

La vista della nuova coppia formata da Gemma Galgani e il suo giovane cavaliere Sirius è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Giorgio Manetti, così decide di intervenire e dare il suo parere. Secondo l’ex cavaliere toscano, Gemma Galgani starebbe fingendo già da molti anni dentro il programma, solo per ottenere visibilità e per far parlare di sé.

Giorgio Manetti dichiara al settimanale ‘Nuovo TV’: “Gemma non può prendere in giro il pubblico così, mettendo in discussione la sua dignità. Possibile che dopo undici anni e dodici stagioni di programma non sia ancora riuscita a trovare un uomo e sia ancora lì a fare le moine con un giovane ufficiale della Marina di 26 anni?”.

La sua intervista non termina qui e aggiunge: “Non ho nulla contro di lei e le auguro tutto il bene possibile, ma se va avanti così, chissà che a cercare l’amore in TV non ci resti altri dieci anni. Sarebbe drammatico se lei fosse davvero convinta di riuscirci”.

Conclude con: “Ora è una donna famosa e molti corteggiatori si mostrano interessati a lei per poter vivere di luce riflessa. L’unico stupido che non è stato insieme a lei per sfruttare la sua popolarità sono stato io. In televisione cercavo l’amore, non la visibilità”.

A queste accuse Gemma Galgani non ha ancora dato risposta e fino ad ora, ognuno continua a godersi la propria vita, Giorgio Manetti accanto a Caterina a Firenze e Gemma ancora in cerca della sua anima gemella, con delle speranze riposte nel suo nuovo corteggiatore Sirius.