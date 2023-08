Uomini e Donne, Ida Platano coinvolta nell’ennesima polemica: la risposta dell’ex dama è epica

Ida Platano è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. Spesso l’ex dama di Uomini e Donne si ritrova al centro di polemiche mosse dagli utenti del web e in queste ore ha avuto a che fare con un messaggio poco carino inviato da un hater.

Non è la prima volta che Ida Platano viene criticata sui social. Come già anticipato, viene presa di mira dagli haters ai quali, però, la fidanzata di Alessandro Vicinanza cerca sempre di rispondere in maniera diretta. In queste ultime ore Ida ha reso pubblico un messaggio poco carino inviato da un utente al quale ha risposto in maniera epica.

Queste sono state le parole che l’ex dama di Uomini e Donne ha ricevuto nel suo direct:

Sparati morta sciampista.

Davanti a queste parole, Ida non è rimasta in silenzio ed ha deciso di rispondere alla persona da cui ha ricevuto il messaggio.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Innanzitutto mi faccio una risata perché non sa scrivere svampita, proprio per niente. Se vuole glielo faccio io lo shampoo. E poi sono fiera di fare ancora tutt’oggi i miei clienti gli shampoo.

Continuando con il suo discorso, l’ex dama di Uomini e Donne ha poi aggiunto: