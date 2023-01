Uomini e Donne, Gemma Galgani confessa: “Ero pronta a prendere i voti”

Gemma Galgani non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della dama più amata di Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? A tutti non è passata inosservata la dichiarazione choc che la donna ha rivelato riguardo la sua vita privata. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Gemma Galgani è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. In una recente intervista rilasciata a ‘Uomini e Donne Magazine’, Gemma ha fatto una confessione privata che ha lasciato tutti senza parole. Nel dettaglio, la dama ha rivelato che voleva farsi suora.

Tutto inizia quando, alla fine della scuola, Gemma chiede a suo padre di restare in collegio non come studentessa ma come persona aspirante a far parte di un ordine religioso. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Rivelai questa intenzione per iniziare il percorso per prendere i voti e diventare suora perché era giusto che io conservassi la continuità della nostra antenata Santa Gemma Galgani.

Il racconto di Gemma nell’intervista è poi proseguito con la confessione della dama riguardo suo padre che le fece cambiare idea. Questo è quanto rivelato dalla dama di Torino:

È stato mio padre a farmi cambiare idea. on un colpo di genio, si fece vedere convinto e sembrava assecondare la mia vocazione, poi mi propose prima di tornare in convitto di fare una vacanza!

E, continuando, la dama di Uomini e Donne ha rivelato:

Mi disse: ‘Non ti preoccupare, ti facciamo fare una breve vacanza in un soggiorno alpino. Poi, al ritorno, preparerai la tua misera valigia composta da pochi elementi e andrai a iniziare la tua vita da postulante.

Infine, concludendo, Gemma Galgani ha rivelato: