Giorgio Panariello, avete mai visto la sua casa? Semplicità e modernità per il suo appartamento, non crederete ai vostri occhi

Giorgio Panariello vive va Prato in Toscana, in una splendida casa insieme alla compagna Claudia Maria Capellini.

Giorgio Panariello è un grande attore e comico italiano, tra i più amati di sempre. Nato a Firenze il 30 settembre 1960, oggi Giorgio è uno degli showman più famosi di sempre. Purtroppo Panariello ha avuto un’infanzia molto triste, ma è riuscito a costruirsi il suo futuro ed il suo destino diventando uno dei personaggi più amati della tv. Sapete dove abita? Il noto comico e attore, vive a Prato, una cittadina poco distante dal suo luogo di nascita. A rivelarlo è stato lo stesso Giorgio nel corso di un’intervista. A proposito, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Giorgio Panariello

A svelare alcuni dettagli della sua abitazione è stato lo stesso Giorgio, pubblicando diversi scatti sul suo profilo social. Tra le mura domestiche di casa Panariello sembra esserci un vero e proprio tributo di colori.

Una delle stanze preferite da Giorgio Panariello è la cucina, dove si diverte a cucinare diverse prelibatezze. Questa presenta una linea piuttosto semplice, pulita ed essenziale. Il bianco predomina in questa stanza, così come nel resto della casa. Anche i mobili sono tutti total white. Ad ogni modo, lo stile scelto da Giorgio e dalla sua compagna è molto semplice ed il colore predominante è il bianco. Design essenziale in contrasto con infissi e pareti che vanno dal tono del grigio al legno naturale.

In questo appartamento che Giorgio condivide con la compagna e con i suoi amici a 4 zampe, non può mancare uno studio. In questa stanza, il noto attore si isola quando deve lavorare ed ha bisogno di concentrazione. Presente in questo studio un grande tavolo in vetro, circondato da un’atmosfera chic ed elegante.

I pavimenti sono chiari e riprendono le tonalità scelte per gli infissi e per gli arredi. All’esterno della casa di Panariello, dove lo stesso vive insieme alla compagna Claudia Maria Capellini c’è tanto verde ed anche tanti vasi con fiori molto colorati.

