Giovane influencer quindicenne ricoverata in ospedale a Foligno: le sue condizioni

Sono state ore di apprensione quelle vissute dai fan del programma televisivo Il Collegio. Asia Busciantella, ex concorrente del programma, ha dichiarato sui suoi profili social di essere stata ricoverata in ospedale senza svelare, però, le cause. Tuttavia, l’ex collegiale ha confermato di stare bene ed ha aggiornato i fan sulla sue condizioni di salute tramite i social.

Lei è Asia Busciantella, protagonista indiscussa della quarta edizione dello reality show di Rai 2 Il Collegio. Come si è potuto notare dalle sue pagine social, più precisamente Instragram e Tik Tok, l’ex collegiale ha confessato ai suoi fan il ricovero in ospedale.

Sono queste le parole con cui l’ex protagonista de Il Collegio ha svelato l’accaduto:

Sono stata ricoverata. Non so per quanto ma vi tengo aggiornati. Tranquilli per me. Mi state riempiendo di messaggi. State tranquilli. Grazie a tutti.

E a queste dichiarazioni ha aggiunto:

Mi hanno messo l’ago per le flebo e mi hanno fatto il secondo tampone. Vi aggiorno più tardi.

La giovane influencer, quindi, dichiara di essere stata ricoverata presso la struttura ospedaliera di Foligno, senza però svelare le cause. Tuttavia, ha dichiarato di stare bene ed ha aggiornato i suoi followers tramite social.

Non sono potuti mancare i moltissimi messaggi di affetto e di auguri di pronta guarigione da parte dei suoi followers che sono stati molto in pensiero per le condizioni di salute di Asia. Ma i video postati sulle sue pagine social hanno dimostrato che la ragazza sta bene e che prestò verrà dimessa.

Asia Busciantella e la partecipazione a Il Collegio

Concorrente della quarta edizione de Il Collegio, Asia Busciantella è stata sicuramente la protagonista assoluta del reality. Al termine del programma, infatti, la sua popolarità è cresciuta soprattutto sui social dove può contare un numero elevato di followers. A Il Collegio 4 ha deciso di partecipare non solo per realizzare il suo sogno ma anche per migliorare la sua disciplina.