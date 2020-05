Uomini e Donne, chi è l’Alchimista? Giovanna Abate cerca di capire Giovanna ha finalmente incontrato il suo corteggiatore misterioso

Finalmente nella puntata di oggi, martedì 5 maggio 2020, abbiamo scoperto qualcosa in più sul corteggiatore misterioso della tronista Giovanna Abate che si era presentato nel corso del nuovo format di Uomini e Donne andato in onda durante il periodo del Coronavirus per ragioni di sicurezza.

Dopo tanto tempo Giovanna Abate ha avuto modo di incontrarlo fuori dal programma. La tronista era evidentemente emozionata poiché, come abbiamo visto nelle scorse puntate, lei è molto presa dalla frequentazione con il suo misterioso corteggiatore. Il primo incontro tra i due avviene fuori dagli Studi Elios di Cinecittà.

L’Alchimista tuttavia non si fa vedere in volto bensì si presenta con la maschera di Dalì ed anche nel corso dell’uscita decide di non svelare il suo volto e continuare a tenere il suo aspetto misterioso.

Il corteggiatore dice alcune frasi molto significative per Giovanna che la lasciano stupita e il non riuscire a vedere il suo aspetto fisico la incuriosisce ancor di più poiché vuole sapere chi realmente sia.

L’Alchimista si presenta anche quest’oggi in studio ma scende di nuovo le scale della trasmissione con la maschera di Dalì, lasciando tutti stupiti e incuriositi. Giovanna, Gianni, Tina e tutto il pubblico della trasmissione vogliono finalmente vedere il suo aspetto fisico.

L’opinionista Gianni Sperti dato il suo modo particolare di presentarsi è convinto che sotto la maschera si celi un ragazzo davvero molto “Fico” e questa pare essere non sono una sua opinione bensì anche quella della redazione e del pubblico.

L’uomo continua ad affermare di voler continuare la sua frequentazione con Giovanna Abate indossando, però, la maschera lasciando così momentaneamente da parte l’aspetto fisico. Alchimista dice che secondo lui è molto più importante una conoscenza basata sull’attrazione mentale, vuole infatti conquistare la bella tronista con i suoi sentimenti sinceri e le parole anziché con il corpo.