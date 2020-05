Uomini e Donne, Giovanna Abate riceve una lettera La tronista di Uomini e Donne ha ricevuto una lettera dal corteggiatore misterioso che non si presenta in studio

Per Giovanna Abate continuano i misteri. Nella puntata di ieri di Uomini e Donne la tronista ha ricevuto una lettera, proprio dal suo ammiratore segreto l’Alchimista.

Prima di lasciare la lettera nelle mani di Giovanna Abate, Maria De Filippi ha fatto una premessa: “Per quanto riguarda Alchimista non è venuto in esterna, è qua ma mi ha chiesto di leggerti un messaggio. Ha visto la stessa cosa che ha visto Sammy”.

Per l’opinione del corteggiatore segreto, la tronista non dovrebbe rincorrere gli ammiratori che non le interessano, ma anzi dovrebbe focalizzarsi su chi davvero ha fatto breccia nel suo cuore. Ovviamente L’Alchimista si riferisce all’episodio in cui Giovanna Abate ha rincorso Alessandro Graziani.

Nella lunga lettera che l’ammiratore segreto ha fatto arrivare a Giovanna, il ragazzo ha spiegato che sicuramente la voglia di vedere la dama è tanta.

Però, purtroppo, il comportamento della bella ragazza lo spinge a volersi proteggere. “È stato per me come un schiaffo per riportarmi alla realtà. Ho creduto in certi momenti che fossimo solo io e te, dimenticando il resto. Mi sono lasciato andare, ho fatto tanti passi fino a quando mi hai praticamente visto in quello stanzino”.

Queste le parole scritte dal giovane. Ma purtroppo la realtà colpisce come uno schiaffo e anche l’Alchimista l’ha notato: “Ma hai rincorso Alessandro e la cosa mi ha riportato con i piedi per terra. Questa cosa mi ha fatto arrabbiare veramente, perché ho visto improvvisamente un’altra Giovanna, molto confusa e decisamente incoerente. Ho sempre messo in conto Sammy e il tuo conclamato interesse verso di lui”.

E poi la stoccata finale: “Mi sei sembrata una ragazzina capricciosa e gelosa”. Giovanna Abate è assolutamente sconvolta, il tutto le sembra assurdo. Secondo lei è normale che sia confusa, altrimenti avrebbe già scelto un cavaliere.

Maria De Filippi allora dice a Giovanna: “Lui è di là, se vuoi puoi andarci.”, riferendosi all’Alchimista. Ma Giovanna, stizzita, preferisce rimanere in studio in compagnia di Sammy e Alessandro.