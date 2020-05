Uomini e Donne, l’Alchimista vuole rivelarsi a Giovanna Abate Maria De Filippi rivelerà alla giovane tronista romana le intenzioni del misterioso corteggiatore mascherato con il nickname dell'Alchimista

La puntata di oggi sarà piena di eventi e colpi di scena. Giovanna Abate la giovane tronista di Uomini e Donne oggi si troverà ad affrontare due novità. Un suo ex corteggiatore è tornato. Alessandro Graziani la scorsa puntata aveva lasciato lo studio, mettendo fine alla conoscenza con la giovane tronista romana.

Oggi scenderà nuovamente le scale di Uomini e Donne, ma questa volta non per Giovanna. Il ragazzo pare sia tornato per nuove conoscenze tra il parterre femminile del Trono Over, ancora non sono stati rivelati i nomi o il nome delle dame . Questa cosa lascerà Giovanna Abate letteralmente senza parole. Ma le novità non sono finite.

Maria De Filippi rivelerà alla giovane tronista romana le intenzioni del misterioso corteggiatore mascherato con il nickname dell’Alchimista. Infatti il ragazzo avrebbe deciso di rivelarsi e a tal proposito la conduttrice avrebbe detto: “Oggi l’uomo mascherato ha deciso di fare un passo avanti… vuole farsi vedere da lei”.

Non si sa ancora né la dinamica dell’incontro né cosa accadrà. Non ci resta che aspettare il corso degli eventi. Ricordiamo che le ipotesi sull’identità dell’Alchimista sono state tante. Chi è L’Alchimista? È stata la domanda più gettonata nelle ultime puntate. La curiosità della tronista ormai è arrivata all’apice.

Ora l’uomo mascherato non ha più molte carte da giocare se non quella di svelarsi. I due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno le loro convinzioni su chi sia il ragazzo con la maschera di Salvador Dalí. Una cosa è certa, il corteggiatore è riuscito nel suo intervento, quello di attirare l’attenzione e creare suspense.

Ora speriamo che una volta svelato il suo nome non deluda la tronista e non si concluda tutto in un fuoco di paglia. Per il momento Giovanna Abate sembra particolarmente interessata al corteggiatore misterioso e su di lui sta riponendo molte aspettative.