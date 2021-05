Il conduttore dice no a Sanremo 2022 ma accetterebbe con piacere di condurre gli Eurovision

In questi giorni Amadeus ha fatto delle importanti rivelazioni riguardo il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest. Come da lui stesso dichiarato, il noto conduttore non sarà al timone della conduzione del Festival di Sanremo 2022. Oltre a ciò, il conduttore de I Soliti Ignoti ha svelato che accetterebbe con piacere la conduzione degli Eurovision, qualora la rai glielo proponesse.

Amadeus non condurrà il Festival di Sanremo 2022. A dare la notizia è lo stesso conduttore il quale ha dichiarato che non sarà presente sul palco dell’Ariston per la terza volta di fila. In aggiunta, però, ha fatto sapere che sarebbe lieto di condurre l’Eurovision Song Contest qualora la Rai facesse la proposta.

Queste sono le parole con cui il conduttore de I Soliti Ignoti ha svelato la notizia:

Se la Rai lo vorrà, mi auguro di poter condurre ancora il Festival di Sanremo. Ma non nel 2022. Semmai mi chiedessero di condurre l’Eurovision prenderei in considerazione l’offerta. È pur sempre la Champions League della musica.

Amadeus e la gioia per la vittoria dei Maneskin agli Eurovision

Dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest, è diventato virale sul web il video che ritrae il noto conduttore Amadeus gioire per questa grande vittoria. Queste sono le parole con cui l’ormai ex conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha gioito per il trionfo della rock band:

Sono felicissimo per i Maneskin.

Oltre a ciò, Amadeus ha dichiarato che se quest’anno non fosse andato in onda il Festival di Sanremo, non ci sarebbe stata alcuna vittoria da festeggiare. Ecco quanto dichiarato:

Se quest’anno non ci fosse stato Sanremo, ora non staremmo qui a festeggiare la vittoria dei Maneskin. Sarebbe stato un danno per la musica italiana.

Senza dubbio quest’anno Amadeus si è prestato a condurre una delle edizioni più difficili della storia del Festival di Sanremo. Causa l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, sono state molte le polemiche in cui il noto conduttore è stato coinvolto. Nonostante ciò, però, Amadeus ha dimostrato di avere tutte le capacità gestire la complicata situazione.