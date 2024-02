Giovanni Allevi: chi sono la moglie e i figli del pianista

Tutti conoscono Giovanni Allevi, soprattutto per la sua musica, ma purtroppo anche per la malattia che lo ha colpito e con cui combatte da circa due anni, un mieloma multiplo. Per affrontare questa sfida il compositore ha trovato forza e coraggio nella sua amata musica, ma anche nella sua famiglia, assolutamente fondamentale per lui. Chi sono la moglie e i figli dell’artista.

Credit: giovanniallevi – Instagram

Ospite nella seconda serata del Festival di Sanremo, Giovanni Allevi ha commosso tutti prima con il suo racconto della malattia di cui soffre da circa due anni, e poi con la sua musica, interpretando il suo brano “Tomorrow”. Per lui è stata la prima esibizione davanti ad un pubblico dopo quasi due anni di pausa forzata, dovuta appunto al drammatico male che lo ha colpito.

Allevi soffre di mieloma multiplo, una neoplasia che colpisce le ossa e il midollo, che causa dolori perpetui e lancinanti e che condiziona fortemente la vita di chi ne soffre. La diagnosi, ha spiegato il Maestro, gli ha fatto crollare il mondo addosso, togliendogli il lavoro e molte altre cose, ma non la speranza.

Per superare questo periodo difficile Giovanni ha trovato forza nella sua adorata musica, ma anche e soprattutto nella sua famiglia, che però non tutti conoscono.

Credit: giovanniallevi – Instagram

Il pianista è sposato con Nada Bernardo, con la quale è legato da oltre 20 anni. Di lei non si conosce moltissimo, se non che è nata ad Ascoli Piceno, ha studiato e si è laureata all’Università Bocconi di Milano e, quando ha conosciuto Giovanni, era anche lei una pianista di talento. Tuttavia, con il tempo si è allontanata dalla sua attività per intraprendere quella di manager di suo marito.

Dal matrimonio di Giovanni e Nada sono nati due bimbi, Giorgio e Leonardo, che mai sono apparsi pubblicamente, in quanto gli stessi genitori hanno sempre cercato di tenerli lontani dai social e luce dei riflettori.