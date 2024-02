Giovanni Allevi: come ha scoperto di avere il mieloma multiplo

Durante la seconda serata del 74esimo Festival di Sanremo c’è stato senza dubbio il momento più toccante, quello in cui sul palco, dopo due anni di assenza, è salito, ha parlato ed ha incantato tutti suonando il suo pianoforte, il grande compositore Giovanni Allevi. L’artista ha parlato ovviamente di tutte le difficoltà vissute dalla diagnosi di mieloma multiplo. Ma come lo ha scoperto?

Ieri sera c’è stato uno dei momenti che era più atteso dagli spettatori del Festival di Sanremo, quello in cui è salito sul palco l’immenso compositore Giovanni Allevi. Il pianista è tornato ad esibirsi davanti ad un pubblico dopo quasi due anni e lo ha fatto commovendo tutti ed emozionandosi molto anche lui.

Prima della sua performance, che lo ha visto interpretare il suo brano “Tomorrow”, l’artista si è preso la scena per raccontare quello che ha vissuto negli ultimi due anni. Un calvario faticosissimo, doloroso, estenuante, dal quale ora ne è fuori, anche se non del tutto.

Credit: giovanniallevi – Instagram – Rai – Tg1

Era il giugno del 2022 quando con un toccante post pubblicato sui propri canali social, Giovanni Allevi annunciava a tutti il problema che aveva scoperto di avere. Queste erano state le sue parole:

Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni ❤️

Credit: giovanniallevi – Instagram

Ma come ha scoperto di essere malato il compositore? Come spiegato anche da lui in persona, è cominciato tutto con dei sintomi che potrebbero sembrare comuni, come mal di schiena, formicolii. I dolori diventano poi sempre più insistenti, finché le ossa non iniziano a rompersi.

Nell’ultimo concerto che Allevi ha fatto a Vienna, aveva dei dolori così forti alla schiena che a fine esibizione non è riuscito nemmeno ad alzarsi dallo sgabello del suo pianoforte per ringraziare i presenti. In quel momento ha spiegato l’artista, non sapeva ancora di avere il mieloma multiplo.