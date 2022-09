Giovanni Allevi confessa: “Per ora non posso suonare”

La notizia del tumore che ha colpito Giovanni Allevi ha lasciato tutti senza parole. Purtroppo il noto pianista non sta passando un bel periodo e in queste ultime ore ha fatto una rivelazione che ha commosso l’intero popolo del web. L’artista ha infatti confessato che, a causa dei farmaci che sta prendendo, è impossibilitato a suonare.

L’ultimo post condiviso da Giovanni Allevi sulla sua pagina Instagram ha fatto cadere tutti nello sconforto più totale. Il pianista ha pubblicato uno scatto che ritrae le sue mani, visibilmente provate, a causa della terapia farmacologica che sta seguendo.

All’immagine in questione l’artista ha accompagnato delle parole che hanno fatto commuovere l’intero popolo del web. Questo è quanto scritto da Giovanni Allevi:

Queste mani tremano per via dei farmaci che sto assumendo e per il momento non possono suonare. Ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare!