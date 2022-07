Dallo scorso giugno, il mondo della musica e non solo si è stretto intorno a Giovanni Allevi. Il compositore di Ascoli Piceno, infatti, ha annunciato di essere affetto da un mieloma e di doversi battere con tutte le sue forze per poter debellare quanto prima questa terribile malattia. Per farlo, e anche per dare supporto e coraggio a chi soffre come lui, il maestro ha deciso di fare qualcosa di speciale.

Credit: giovanniallevi – Instagram

Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni ❤️

Con queste parole, poco più di un mese fa, Giovanni Allevi annunciava di essere malato. Una malattia che, come ha spiegato, lo allontanerà per un po’ dal palco.

L’ondata di affetto che lo ha travolto nei giorni e nelle settimane successive è stata enorme e lui, con il cuore in mano, ha ringraziato tutti.

L’affetto e la vicinanza lo hanno raggiunto anche la settimana scorsa, quando un’altra tragedia ha colpito la sua vita e quella della sua famiglia. Sua sorella maggiore, Maria Stella, insegnante, è stata trovata senza vita nel suo appartamento ad Ascoli Piceno.

Giovanni Allevi e il brano “Mieloma”

Credit: giovanniallevi – Instagram

Nonostante tutto, la battaglia di Giovanni Allevi deve andare avanti e il musicista, seppur dovendo rinunciare ai concerti, non vuole e non può allontanarsi dalla sua amata musica.

In uno degli ultimi post pubblicati sui social, il compositore ha annunciato un suo nuovo lavoro. Un brano che sarà ispirato proprio al Mieloma. Questo, anche il titolo che avrà.

La spiegazione dell’artista

Credit: giovanniallevi – Instagram

Appena ricevuta la diagnosi di Mieloma, prima ancora di chiedere cosa fosse, sono subito andato a vedere a quali note musicali corrispondessero le lettere del suo nome, secondo un procedimento matematico già usato da J. S. Bach. Ebbene, da Mieloma scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza!

Allevi poi prosegue raccontando che il primo giorno di ricovero ha iniziato a scrivere un brano per Violoncello e Orchestra, ispirato da quella melodia. Si è entusiasmato all’idea che la composizione del brano avrebbe accompagnato tutto il tempo della terapia, “come fosse un diario di emozioni fatto solo di note“. E quando la sua battaglia sarebbe finita, spiega ancora Allevi, avrebbe celebrato la vittoria sulla malattia dirigendo “Mieloma” in teatro, con un grande solista al Violoncello.

Infine, l’artista sente di dover fare una dedica: