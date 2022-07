Probabilmente dalla camere dell’ospedale da cui ha iniziato la sua lotta contro la malattia, Giovanni Allevi ha pubblicato un altro post nel quale è tornato a parlare della sua malattia e del dolore lancinante che prova ogni giorno. Il pianista lo scorso 18 giugno ha annunciato di avere un mieloma e di doversi allontanare dalla sua adorata Musica per curarsi.

Credit: giovanniallevi – Instagram

Prosegue la lotta del noto musicista italiano contro il mieloma. Lo scorso 18 giugno, sul profilo Instagram di Allevi è apparsa una foto della sua mano mentre scrive Musica, ma nella didascalia, invece, c’era scritto qualcosa che nessuno avrebbe mai voluto leggere.

Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni ❤️

Già in passato Giovanni aveva raccontato di questo dolore lancinante alla schiena che non lo abbandonava mai, salvo qualche occasione.

In pochissimo tempo il musicista è stato tempestato di messaggi di affetto dei tantissimi suoi fan, ma anche di tanti colleghi e volti noti della musica e dello spettacolo. Tra questi era arrivato anche quello di Fedez, che sebbene non conosca di persona Giovanni, ha voluto mostrargli la sua vicinanza e soprattutto comprensione.

Il nuovo post di Giovanni Allevi

Credit: giovanniallevi – Instagram

Nei giorni successivi Giovanni Allevi era tornato sui social per annunciare che avrebbe iniziato la sua cura e soprattutto per ringraziare tutti per l’enorme ondata di affetto e amore ricevuto in questo difficile periodo.

Di quell’amore e anche dell’anima ha parlato invece nel suo ultimo post, pubblicato sempre sui social. Post nel quale fa intendere il grande dolore che sta provando in questo momento.

Credit: giovanniallevi – Instagram