Giovanni Allevi emozionante da Bruno Vespa, “Quando ho intravisto la mia fine…”

Bruno Vespa ha iniziato la puntata di Cinque Minuti di mercoledì 6 marzo con un commovente riferimento a Giovanni Allevi. L’argomento è senza dubbio il suo recente superamento di una importante malattia. Il pianista e compositore era stato ospite al Festival di Sanremo, poche settimane fa, e aveva lanciato dei messaggi importanti sul valore della vita.

Durante il concerto a Roma di alcuni giorni fa, Allevi ha parlato apertamente del terribile dolore alla schiena che stava affrontando, esprimendo il desiderio di annegarlo nella musica. Giovanni Allevi, confermando l’episodio con un sorriso, ha descritto la sua esperienza con le importanti sofferenze recenti. Inizia così la puntata emozionante del programma condotta da Bruno Vespa. Allevi ha raccontato la sua storia e ha deliziato gli spettatori suonando il pianoforte sia all’apertura che alla chiusura del programma.

Vespa ha osservato come la malattia sembri aver moltiplicato la gioia di vivere di Giovanni Allevi, un po’ come affermato da lui stesso sul palco dell’Ariston. Quest’ultimo, ospite di Amadeus al Festival di Sanremo, solo un mese fa, dopo quasi due anni di assenza, aveva affermato tremante e in lacrime: “Adesso cerco di cogliere dalla vita tutti i doni che essa mi offre, molto più di prima”.

Il giornalista Rai ha ricordato un episodio in cui Giovanni Allevi, durante un attacco di panico trasportato in ambulanza, aveva immaginato una musica dolce. Una “colonna sonora” di un momento particolare che poi, il compositore, ha eseguito nei suoi concerti, intitolandola “Panic”. L’artista, d’altronde, ha anche raccontato come la musica lo avvolgesse per calmarsi in quei momenti terribili.

La conversazione si è poi spostata sulla filosofia. Vespa, infatti, indaga nel profondo le scelte e l’animo di Giovanni Allevi. Gli chiede quale sia stato il motivo della sua scelta di studiare questa vasta materia, la filosofia, appunto, oltre alla musica. Allevi ha risposto:

Quando mi sono trovato di fronte alla possibilità della mia fine, l’immortalità dell’anima è tornata ad essere al centro dei miei pensieri.

Durante la trasmissione è stato ricordato agli spettatori che Allevi terrà diversi concerti in Italia fino al 2025, oltre ad altre esibizioni in Austria, Germania e Spagna.