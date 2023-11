Nel corso dell’edizione delle 13:00 del TG1 di ieri, lunedì 27 novembre, Amadeus è intervenuto ed ha fatto un lieto annuncio a tutti i telespettatori, che si preparano ad assistere, nel prossimo febbraio, alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston, oltre agli artisti in gara e ai vari ospiti, ci sarà anche il grande compositore Giovanni Allevi, che tornerà ad esibirsi in pubblico dopo due anni molto difficili.

Credit: giovanniallevi – Instagram – Rai – Tg1

C’è fermento in tutto il Paese per l’ormai non più troppo lontano inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo.

La kermesse canora inizierà martedì 6 febbraio 2024 e per il quarto anno consecutivo, come direttore artistico e conduttore avrà Amadeus.

In questi giorni il presentatore sta pian piano annunciando i nomi dei protagonisti della prossima edizione. La prima novità, annunciata qualche giorno fa, ha riguardato il ruolo di co-conduttore, che sarà in vincitore del Festival dello scorso anno, Marco Mengoni.

Credit: amadeusonoio – Instagram

Poi Amadeus ha svelato i nomi dei giovani che prenderanno parte alla competizione della loro categoria. Il prossimo primo dicembre, sarà la volta dei cosiddetti “big“, coloro che si contenderanno la tanto agognata vittoria finale.

Nel frattempo, però, il direttore artistico ha annunciato anche quello che sarà uno degli ospiti delle serate dell’Ariston. Una piacevole sorpresa per tutti, tenendo conto degli ultimi due anni che il soggetto in questione ha vissuto. Si tratta del grande compositore Giovanni Allevi.

Le parole di Giovanni Allevi

Credit: giovanniallevi – Instagram

Musicista eccelso, dal successo praticamente planetario, Giovanni Allevi non suona il tanto amato pianoforte da circa due anni. Da quando la vita lo ha messo di fronte ad una battaglia durissima, quella contro un tumore.

La malattia, un mieloma multiplo, lo ha debilitato molto e lo tiene ancora oggi a dura prova, ma la sua partecipazione al Festival vuole essere, oltre che un’occasione per ripartire, un esempio ed un’iniezione di forza verso coloro che combattono la sua stessa guerra.

Il musicista, intervenuto anche lui al Tg1, ha commentato così il suo invito: