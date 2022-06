Sono passati tre giorni da quando il famoso musicista, compositore e direttore d’orchestra Giovanni Allevi, con un commovente post su Instagram, ha annunciato di avere un mieloma. Oggi di post ne ha pubblicato un altro, nel quale ha voluto dimostrare la sua forza ed il suo coraggio nel prepararsi a combattere questa battaglia.

Credit: giovanniallevi – Instagram

Indietreggerò solo per prendere la rincorsa, mai per arrendermi.

Con questa semplice frase, Allevi ha voluto dire a tutti coloro che lo hanno sostenuto sempre e soprattutto in questi giorni, che lui è pronto a combattere con tutte le sue forze.

Una frase che ha accompagnato un collage che lo ritrae mentre fa quello che ama di più al mondo, suonare il suo pianoforte.

L’annuncio di Giovanni Allevi

Credit: giovanniallevi – Instagram

Tre giorni fa, sul profilo Instagram del pianista e compositore è apparso un post con il quale Giovanni Allevi annunciava di essere malato e di doversi allontanare dalla Musica per un po’. Queste le sue parole:

Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni ❤️

Già nelle settimane scorse il musicista aveva parlato dei suoi dolori lancinanti alla schiena. Dolori che lo hanno portato a fare degli esami approfonditi, che a loro volta hanno evidenziato una diagnosi tutt’altro che leggera o positiva.

Credit: giovanniallevi – Instagram

Immediata la risposta del web. Centinaia i messaggi di vicinanza che sono arrivati dai suoi tantissimi fan, ma anche da tanti personaggi noti dello spettacolo.

Uno di quelli che hanno colpito di più, è stato quello scritto da Fedez in un tweet. Ecco le parole del cantante:

“Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’ 💖”