Giovanni Angiolini pronto a riconquistare Michelle Hunziker? I messaggi social non lasciano alcun dubbio

Senza ombra di dubbio Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker sono stati una delle coppie più chiacchierate di questa ultima estate. I due si sono resi protagonisti del gossip in seguito alla nascita di una relazione, giunta al termine dopo qualche mese. Nel corso delle ultime ore si vocifera che il bel medico sia intenzionato a riconquistare la conduttrice svizzera.

Giovanni Angiolini pronto a riconquistare Michelle Hunziker? Sul web stanno trapelando molti indizi a riguardo, come ad esempio alcuni messaggi social che il medico ha condiviso sul suo profilo Instagram nelle ultime ore. Scopriamo meglio i dettagli di questa vicenda.

Molto attivo sui social, dove è seguitissimo, Giovanni Angiolini non perde occasione per condividere scatti che riguardano non solo i momenti della sua vita lavorativa ma anche di quella privata. In queste ultime ore il medico ha pubblicato delle parole che fanno pensare indubbiamente all’intenzione di voler riconquistare la bella Michelle.

Qualche ora fa, infatti, Giovanni Angiolini ha pubblicato una storia Instagram in cui ha condiviso alcune parole del brano ‘Promises’, una canzone che parla di un amore finito e delle promesse infrante. Queste sono alcune della parole che recita il brano:

É una promessa che hai fatto, una promessa che rimane sempre, non importa il prezzo, una promessa di sopravvivere, perseverare e prosperare, come abbiamo sempre fatto.

In seguito Giovanni Angiolini ha condiviso un’intervista di Giorgio Armani in cui il celebre stilista parla proprio dell’importanza dell’amore. Queste le sue parole:

L’amore è una cosa incredibilmente importante. Avere una persona con cui condividere un’emozione, un film, il successo di una sfilata, un viaggio. E’ una cosa strettamente necessaria, stimolante. Altrimenti ti sembra di fare tutto per chi? Troppo poco per te stesso.

Nelle frasi condivise dal medico sul suo profilo Instagram, tutti hanno voluto vedere un tentativo di riconquistare Michelle Hunziker. Cosa penserà la conduttrice a riguardo?