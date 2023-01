Giovanni Ciacci dopo l’esperienza al GF Vip: il retroscena inaspettato

Dopo aver vissuto una breve esperienza al Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci racconta la sua nuova vita in occasione di un’intervista rilasciata a “Nuovo TV”. Il celebre costumista ha ammesso di star vivendo un periodo complicato ed ha anche fatto emerge un inedito retroscena sul programma condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

A distanza di qualche mese dalla fine del suo percorso al Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci torna ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere l’ex gieffino protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni rilasciate da lui stesso in occasione di un’intervista.

L’ingresso di Ciacci al Grande Fratello Vip doveva rappresentare un’opportunità per far conoscere al pubblico italiano il problema di essere sieropositivo. Al contrario, dopo il caso di Marco Bellavia, il costumista è stato costretto ad abbandonare il reality show finendo nel mirino delle polemiche.

Alla luce di questo, ai microfoni di “Nuovo TV”, l’uomo ha ammesso di star affrontando alcune difficoltà. Queste sono state le sue parole:

Ho avuto brutti pensieri. Le analisi sono sballate, sto male, non dormo, ho attacchi di panico, vado dallo psichiatra. La mia situazione è molto delicata. Perché devo pagare un prezzo così alto? Non ho fatto male a nessuno.

In merito alla sua breve esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, l’ex volto di Detto Fatto ha svelato un inedito retroscena. Stando alla sua versione dei fatti, alcuni concorrenti gli avrebbero proposto di fingere una flirt:

Due concorrenti mi hanno addirittura chiesto di fingere un flirt per avere visibilità, ma io non sono uno da storie finte. A parte Carolina Marconi, Patrizia Rossetti e Luca Salatino, gli altri mi consideravano un privilegiato. Come se essere sieropositivo fosse un vantaggio!