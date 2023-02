Gioia immensa per il campione azzurro Giovanni Di Lorenzo, che è appena diventato papà per la seconda volta: è nata Carolina

Fiocco rosa in casa del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo e di sua moglie Clarissa Franchi. Il calciatore e la sua consorte sono infatti diventati genitori per la loro seconda volta. L’annuncio, come spesso accade in questi casi, è stato dato dal diretto interessato sui social.

Credit: dilorenzo22 – Instagram

Un momento particolarmente felice per diversi personaggi importanti dello sport italiano, che proprio in questi giorni hanno annunciato che la loro famiglia si è allargata o che presto si allargherà.

Il primo di questa lista a dare la lieta notizia sui social è stato Danilo Gallinari. Il campione di pallacanestro della nazionale italiana e dei Boston Celtics in NBA, insieme alla sua bellissima compagna, la modella e giornalista Eleonora Boi, ha infatti scoperto che ben presto diventerà papà per la seconda volta. Nel 2020 era nata la loro prima bimba, la piccola Anastasia.

Il portiere della Juventus Mattia Perin, invece, sempre nei giorni scorsi ha annunciato su Instagram la nascita della sua bimba, la terzo genita Virginia, dopo i primi due Vittoria e Leonardo nati qualche anno fa da sua moglie Giorgia Miatto.

Nel pomeriggio di ieri un altro campione italiano ha dato ai tantissimi fan che lo seguono una bellissima notizia che riguarda la sua vita privata. Si tratta di Giovanni Di Lorenzo, terzino destro e capitano del Napoli.

L’annuncio di Giovanni Di Lorenzo

Credit: dilorenzo22 – Instagram

Nato in Toscana nel 1993, Giovanni Di Lorenzo ha iniziato a giocare a calcio da piccolo e da giovanissimo ha esordito tra i professionisti.

Dotato di grandi doti tecniche e di un carisma in campo fuori dal comune, spesso si è ritrovato ad indossare la fascia da capitano in diverse squadre.

Dal 2019 sta vivendo il periodo più fortunato della sua carriera. In quell’anno infatti è stato acquistato da Napoli ed è stato convocato per la prima volta in Nazionale.

Credit: dilorenzo22 – Instagram

Con la maglia dell’Italia nel 2021 ha sollevato al cielo la coppa dei Campionati europei, con il Napoli si sta preparando a vincere il campionato di serie A di quest’anno. Trofeo che solleverà al cielo, essendo il capitano della squadra.

La nascita della piccola Carolina, seconda figlia del calciatore, avvenuta nella giornata di ieri, non fa altro che migliorare un periodo già molto fortunato e felice.