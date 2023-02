Gioia immensa per il portiere della Juventus Mattia Perin e per sua moglie Giorgia Miatto. La loro già bellissima famiglia si è infatti allargata ancora. Vittoria e Leonardo, i primi due figli avuti dalla coppia, hanno infatti accolto in casa la piccola Virginia. L’annuncio, come spesso accade in questi casi, è arrivato su Instagram.

Credit: grgina – Instagram

Sono giorni molto felici per diversi personaggi noti dello sport italiano. Proprio recentemente, infatti, il campione della pallacanestro azzurra e dei Boston Celtics in NBA, Danilo Gallinari e la sua compagna Eleonora Boi hanno annunciato l’imminente nascita del loro secondo bebè.

Nel dicembre del 2023 il cestista e la modella giornalista erano diventati già genitori con la nascita della piccola Anastasia e ora sono in trepidante attesa di un altro figlio.

Qualche giorno prima, precisamente il 20 di gennaio, la vita ha deciso di fare un bellissimo regalo anche a Mattia Perin, portiere della Juventus.

Il 30enne di Latina, sposato dal 2019 con la sua storica compagna Giorgia Miatto, è infatti diventato papà per la sua terza volta.

I due avevano già due bellissimi bambini che spesso compaiono nei loro post sui social e che si chiamavo Vittoria e Leonardo. La nuova arrivata, invece, si chiama Virginia.

L’annuncio di Mattia Perin

Credit: grgina – Instagram

Come spesso accade quando un personaggio noto dello spettacolo o dello sport diventa papà o mamma, l’annuncio della nascita del bebè viene dato su Instagram.

Credit: grgina – Instagram

Il portierone dei bianconeri, che ultimamente sta raccogliendo sempre più consensi e sta pian piano conquistando una maglia da titolare, ha pubblicato diverse foto della sua bimba appena nata, per poi accompagnarle con questa dolci parole:

20/02/2023 23:25, Benvenuta nella nostra pazza famiglia piccola Virginia. Vitto e Leo non vedono l’ora di strapazzarti di coccole 🫶🏼grazie @grgina sei stata meravigliosa ❤️ Pensavo ormai di essere abituato ma mi sbagliavo. Percepire dal vivo l’energia che sprigiona una nuova vita produce emozioni a cui è impossibile abituarsi!

Tantissimi i compagni di squadra attuali o ex, che hanno voluto commentare il post di Mattia per congratularsi con lui e la sua Giorgia per questo bellissimo evento. Tra i tanti spuntano quelli di Angel Di Maria, Dusan Vlahovic, Ciro Immobile, Miralem Pjanic, Nicolò Fagioli, Antonio Candreva e Adrien Rabiot.