Si chiama Louis Pirreras ed ha 35 anni in meno rispetto al cantante

In occasione di un’intervista rilasciata ai lettori del settimanale ‘Nuovo’, Giovanni Scialpi ha dichiarato di avere un nuovo amore. Colui che ha rubato il cuore del cantante ha 23 anni, è spagnolo e vive a Brescia. Una notizia, dunque, che non poteva rendere più felici i fan del cantante il quale ha voluto presentare a tutti il suo nuovo compagno.

Nuovo amore per Giovanni Scialpi. Durante un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’, il cantante ha svelato a tutti la presenza di un nuovo amore nella sua vita. Lui si chiama Louis Pirreras ed è spagnolo. Il nuovo fidanzato del cantante ha 23 anni ed è spagnolo, anche se abita da diverso tempo in Italia.

Come dichiarato dal cantante, i due si sono conosciuti tramite i social. Proprio qui, Gianni e Louis hanno cercato di approfondire pian piano la loro conoscenza, fino a concordare un primo appuntamento a Roma. Durante il loro primo incontro, la coppia ha scoperto di avere molti punti in comune. Tra questi, c’è senza dubbio la musica.

Nelle vite di Gianni e Louis la musica rappresenta sicuramente un elemento importante. Oltre a ciò, il cantante ha svelato la presenza di un progetto top secret che sta portando avanti insieme al suo compagno. Per il momento Giovanni non ha svelato nulla, se non il fatto di vestire i panni del conduttore.

Tra Giovanni e Louis c’è una differenza d’età non spaventa la coppia. Louis Pirreras, infatti, è 35 anni più giovane rispetto al suo compagno. Tale aspetto non ha mai preoccupato il cantante il quale ha fatto anche un’altra importante rivelazione.

L’amore per Louis è importante per Giovanni Scialpi, il quale ha svelato di aver compiuto nei confronti del proprio compagno un passo molto importante. Come da lui stesso dichiarato, infatti, Giovanni Scialpi ha conosciuto la famiglia di Louis, fan del noto cantante.