Giovanni Scifoni, grave lutto per l’attore: il triste annuncio sui social

Senza alcuna ombra di dubbio, Giovanni Scifoni è uno degli attori più amati e conosciuti nel mondo della televisione italiana. Di recente, l’attore di “Doc- Nelle tue mani” si è trovato ad affrontare un grave lutto, ovvero la perdita della sua amata mamma.

Il triste annuncio della scomparsa è stato diffuso dall’attore stesso attraverso i suoi canali social attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. L’immagine in questione ritrae la donna con suo marito. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Mamma di nuovo con papà. Dance me to the end of love. Mia madre aveva amici in ogni parte del mondo. Questo messaggio è per raggiungervi e dirvi che potete prendere una piroga e venire domani (mercoledì 15) al suo funerale alle 11 alla chiesa dei Santi Martiri Canadesi. Sarà bello abbracciarvi.