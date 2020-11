Ormai, quella che tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta sembrava essere solo una semplice frequentazione, ora è diventata una relazione a tutti gli effetti. Di recente, i due hanno fatto visita ai genitori della celebre influencer a Pomezia. Dunque, una volta fatte le presentazioni, il milionario ha acquistato un regalo alla sua nuova fidanzata.

Le cose tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta si fanno sempre più serie. La celebre influencer sembra aver completamente dimenticato la storia burrascosa con il suo ex fidanzato Andrea Damante. Ora nella sua vita c’è un altro uomo. Si tratta di Carlo Beretta, discendente della famiglia Beretta, da anni impiegata nella produzione di armi.

Nel corso degli ultimi giorni, Giulia De Lellis è stata paparazzata insieme al suo nuovo fidanzato. Stando agli avvistamenti, i due si sono recati nella città di Pomezia per fare visita ai genitori di lei e per fare le presentazioni ufficiali con quest’ultimi.

Non è tutto. A seguito delle presentazioni, il milionario della famiglia Beretta ha fatto un gesto inaspettato nei confronti della sua nuova fiamma. Lui stesso le avrebbe fatto un regalo. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Un fucile con le sue iniziali.

Per il momento non sappiamo a quanto ammonti la cifra dell’arma ma, senza alcuna ombra di dubbio, immaginiamo che abbia un valore da capogiro. Tuttavia, la diretta interessata ancora non ha confermato la questione. Nel frattempo, la coppia continua a viversi la loro relazione nel massimo rispetto della privacy.

Infatti, i due erano già stati avvistati insieme quest’estate ma la coppia non è mai uscita allo scoperto sui social. Nonostante questo, il gossip della loro liaison si è diffuso molto rapidamente sul web e nel giro di pochi giorni è diventato virale. Ancora oggi, in rete non si fa altro che parlare di Giulia De Lellis e Carlo Beretta e di come possa reagire Andrea Damante davanti a questi episodi.