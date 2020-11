Giulia De Lellis furiosa contro Andrea Damante, su Instagram rivela le ex amiche con cui l'avrebbe tradita

Un durissimo sfogo è avvenuto su Instagram da Giulia De Lellis, l’influencer si scaglia furiosa contro Andrea Damante e rivela tutto.

Ha tirato in ballo persino alcune sue ex amiche con cui il deejay veronese l’avrebbe tradita. Tutto questo per le pesanti dichiarazioni fatte a Verissimo per nulla gradite da lei.

Ma soprattutto dopo che è spuntato il gossip sulla frequentazione con Carlo Gusalli Beretta, amico di Andrea.

Giulia era già intervenuta su Instagram per dire la sua, e proprio ieri ha deciso di tornare sull’argomento.

Attraverso varie Stories, Giulia De Lellis ha lanciato molte frecciatine al veleno ed ha rivelato di essere stata tradita da lui con alcune sue vecchie amiche.

Queste le parole dell’influencer:

“Visto che sono tornata sull’argomento faccio al volo chiarezza perché secondo me non sono stata molto chiara. E a me non piace passare per quella che non sono, soprattutto se l’argomento in questione è una gravissima mancanza di rispetto. Io per prima l’ho subito sulla mia pelle e non lo farei mai a nessuno, neanche al mio peggior nemico. E soprattutto con un amico… io!”.

Poi lancia la frecciatina ad Andrea Damante:

“È bene quindi che voi sappiate che è facile andare in televisione e dire cose basate sul niente, magari perché qualcosa vi è rimasto qua e non siete riusciti a mandarlo giù. Quindi magari inventare, caricare o estremizzare una situazione che non è assolutamente quella che è. Non solo… piangere il morto e farsi i c***i propri chissà da quanti mesi”.

E per chiudere in bellezza il suo duro sfogo, ha attaccato Andrea Damante dopo le dichiarazioni rilasciate nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin rivelando alcuni dettagli dei suoi tradimenti.

Senza nessun mezzo termine, Giulia De Lellis ha lanciato una frecciatina ad alcune ex amiche:

“Siccome io non sono quella roba là, perché io non ho bisogno di mancare di rispetto a nessuno. Quindi mi raccomando ragazzi. Chiedo a voi che mi seguite da un po’ di non confondere con questa roba qua. Per cortesia, no. Non mi piacciono.

Io mentre sono fidanzata non guardo nessuno. Poi c’è chi magari con un’amica lo fa, ma non sono io. Anzi non sono stata io. E ci sono alcune delle mie ex amiche che possono confermare questa mia teoria”.

Insomma, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è molto arrabbiata dopo che qualcuno l’ha ripresa in compagnia del suo nuovo frequentatore e si è scagliata pesantemente contro Andrea Damante. L’ex tronista deciderà di rispondere alle sue parole?