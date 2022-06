Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono in crisi? L’indiscrezione

Senza ombra di dubbio Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono una delle coppie più amate del mondo del web. In questi ultimi giorni, però, stanno diventando sempre più insistenti le voci secondo cui i due stanno vivendo una profonda crisi. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo tra l’influencer e il rampollo.

In queste ultime ore le principali pagine di cronaca rosa stanno dedicando ampio spazio a Giulia De Lellis e Carlo Beretta. Alcune voci parlano addirittura di una crisi violentissima. Nonostante non sia arrivata alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, alcuni personaggi all’interno del mondo dello spettacolo hanno messo a tacere le voci in circolazione. Ecco cosa sta succedendo.

A parlare è l’esperto di gossip Amedeo Venza. L’uomo è intervenuto per mettere a tacere le voci che in questi giorni si stanno diffondendo sulla nota coppia. Non solo lui però. Fonti molto vicine alla coppia hanno smentito il gossip e hanno affermato che tra i due tutto procede a gonfie vele.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta in crisi?

Nonostante fonti vicino alla coppia abbiano smentito il brutto periodo che starebbero passando Giulia e Carlo, alcuni esperti di gossip non farebbero altro che confermare la crisi. Tra questi Alessandro Rosica ha confermato che la coppia starebbe attraversando una profonda crisi.

Queste sono le parole scritte a riguardo sul profilo Instagram @investigatoresocialofficial:

Periodo di crisi accertato “da me” per “niente popo di meno che” Giulia De Lellis e Carlo Gusali Beretta. La prima crisi è purtroppo arrivata. Il tutto suona come una pausa di riflessione momentanea. Non ci resta che attendere news (per ora si escludono tradimenti e cose peggiori). Solo una crisi di passaggio. La coppia sarà abbastanza solida per tornare a sorridere?!

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere notizie più dettagliate riguardo questo argomento che sta interessando l’intero popolo social.