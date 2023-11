Giulia De Lellis è incinta? L’influncer svela la verità

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Giulia De Lellis sarebbe attualmente in dolce attesa di un bambino. Di recente, lei stessa ha deciso di rompere il silenzio sulla questione, fornendo alcune spiegazioni attraverso il suo account social. Scopriamo insieme che cosa è accaduto nel dettaglio.

Nel corso degli ultimi giorni, Giulia De Lellis è diventata il fulcro delle notizie di cronaca rosa a causa delle numerose indiscrezioni riguardanti una presunta gravidanza. Il dubbio sulla sua condizione è sorto a causa della sua prolungata assenza dai social.

In ogni modo, contrariamente a quanto molti potessero pensare, l’ex fidanzata di Andrea Damante non è incinta. A diffondere la smentita è stata lei stessa spiegando personalmente attraverso i suoi canali social la ragione della sua recente lontananza dai social.

Le parole di Giulia De Lellis

Giulia ha chiarito che la causa della sua assenza dai social media è da attribuire a controlli medici a cui ha dovuto sottoporsi in ospedale. Queste sono state le sue parole:

Sono stati giorni complicati, in cui sono stata in giro per ospedali. Mi chiedevano tutti se fossi incinta. No, non lo sono. Si pensava avessi problemi di salute, che per fortuna non ci sono. Sono stata tanto male all’idea. Contemporaneamente a questi presunti problemini che si pensava io avessi, una persona della mia famiglia non è stata bene. Poche ore di sonno, tanta paura. Tiriamo un sospiro di sollievo e andiamo avanti.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito a questi controlli e, attualmente, non siamo a conoscenza di altri retroscena sulle sue condizioni di salute. La decisione di rendere pubblica la sua situazione è intervenuta come risposta alle speculazioni riguardanti la presunta gravidanza. Per scoprire ulteriori informazioni, non ci resta che attendere altre dichiarazioni da parte della fidanzata di Carlo Beretta.