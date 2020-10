La tanto chiacchierata rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante non sarebbe dipesa da alcun tradimento della nota fashion blogger romana.

Giulia De Lellis non si pente di nulla

Dopo l’intervista rilasciata dal deejay veneto a Verissimo, proprio la vulcanologa è intervenuta sui social network a poche ore dal momento in cui è stata trasmesso il racconto a Silvia Toffanin. Giulia ha accuratamente evitato di soffermarsi sui dettagli della questione, limitandosi a chiarire di non aver nulla di cui pentirsi.

Tranquillità di fondo

In una Instagram story Giulia De Lellis si è detta decisamente tranquilla. Sì, lo ha visto pure lei quanto è passato in televisione. Era appena stata in stanza, non le piace comunicare in questa maniera. Con il cuore in mano sente di assicurare di avere la coscienza pulita e quando ce l’hai puoi camminare a testa alta.

Ringraziando tutti coloro che le hanno scritto, ha garantito di stare bene e di vivere la propria vita serenamente. Insomma, a buon intenditor poche parole. Il breve commento della capitolina è servito a smentire l’ipotesi di un tradimento ai danni di Andrea. Tradimento che, qualora avesse tenuto corso, sarebbe stato, per così dire, “doppio”. Difatti, Carlo Beretta, attuale compagno della De Lellis, è stato a lungo amico di Damante.

Le accuse a Verissimo

Ma, per chi si fosse perso l’ospitata di Damante negli studi di Verissimo, quale versione ha dato alla padrona di casa Silvia Toffanin? Di aver saputo della nuova frequentazione di Giulia, come chiunque altro, dai social. Nutriva un presentimento ma non lo ammetteva a sé stesso. Pensava di sbagliarsi, anche perché avevano ripreso a sentirsi fino a pochi giorni prima.

Andrea Damante deluso per com’è andata a finire con Giulia De Lellis

Sul rapporto con Carlo Beretta, il dj ha spiegato che stavano costruendo un rapporto importante. Ci è rimasto davvero male. Non si sarebbe mai permesso di provarci con le fidanzate dei suoi amici. Evidentemente Carlo non lo era, ha amaramente concluso l’ex tronista di Uomini e Donne.