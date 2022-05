Cicogna in arrivo per una delle più recenti troniste di Uomini e Donne. Giulia Quattrociocche, che aveva partecipato al famoso dating show di Canale 5 all’inizio del 2019, ha annunciato su Instagram di essere in dolce attesa. Si tratterà del suo secondo bebè. La prima, la piccola Cloe, è nata nemmeno un anno fa.

Sebbene non ami condividere molto della sua vita privata sui social network, per un’occasione come questa ha voluto fare un’eccezione. Alla soglie dei 30 anni, l’ex tronista Giulia Quattrociocche si sta preparando ad accogliere in casa un altro bambino.

La sua primo genita, che si chiama Cloe, è nata meno di un anno fa e ora dovrà accogliere in casa un fratellino o una sorellina che presto arriverà a farle compagnia.

Ci è piaciuto così tanto che abbiamo fatto il bis!

Queste le parole della studentessa e imprenditrice sul post pubblicato su Instagram. Poi ha continuato ironizzando sul fatto che, magari, lei e il suo compagno dovrebbero concentrarsi anche su altre attività, visto le due gravidanza così ravvicinate.

Tuttavia, fin dai tempi di Uomini e Donne, Giulia non ha mai nascosto la sua volontà di crearsi una famiglia numerosa. Sogno che sta realizzando in pieno.

A regalarle questa seconda gioia sarà il suo compagno Manuel Magazzino, l’imprenditore con cui la Quattrociocche convive ormai da qualche tempo e che l’ha resa già mamma per una volta.

L’esperienza di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne

Credit: Giulia Quattrociocche – Instagram

Giulia Quattrociocche non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo, eccezion fatta per l’esperienza vissuta, nel 2019, a Uomini e Donne. È proprio lì che il grande pubblico l’ha conosciuta.

Si era seduta direttamente sul trono, bypassando il ruolo di corteggiatrice e mostrando da subito il suo caratterino.

Tra i suoi corteggiatori si era distinto Alessandro Basciano. Lui era riuscito a conquistare tutti, pubblico ed opinionisti compresi, ma evidentemente non Giulia.

Lei, spiazzando tutti, alla fine aveva impulsivamente scelto Daniele Schiavon. Tra i due però non è andato come si sperava, visto che la loro relazione era terminata pochi mesi dopo l’uscita dal programma.

Passati pochi mesi, Giulia ha conosciuto Manuel e se ne è innamorata così perdutamente, da andare a convivere con lui e gettare le basi per la splendida famiglia che stanno costruendo.