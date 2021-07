Giulia Salemi al compleanno di Leo: le foto con Pierpaolo Petrelli e Ariadna Romero

Pierpaolo Petrelli e Ariadna Romero hanno festeggiato il quarto compleanno del loro bimbo, Leonardo Petrelli. Una festa bellissima alla quale ha preso parte anche Giulia Salemi, compagna dell’ex gieffino. L’influencer italo-persiana ha deciso di non mostrarsi e di condividere le immagini del piccolo insieme a papà Pierpaolo e mamma Ariadna, con la quale andrebbe molto d’accordo.

Era stata proprio Ariadna Romero ad annunciare i festeggiamenti per il quarto compleanno del piccolo Leonardo. La modella, inoltre, aveva svelato anche la presenza ai festeggiamenti di Pierpaolo Petrelli insieme alla fidanzata Giulia Salemi. L’influencer italo-persiana ha condiviso alcune immagini del piccolo in braccio a mamma e papà.

Dopo la sua decisione di non mostrarsi ma di dare spazio solo al festeggiato, tutti i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli hanno apprezzato il favoloso gesto dell’influencer italo-persiana. Una famiglia allargata, quindi, quella dell’ex gieffino in cui Ariadna Romero e Giulia Salemi sembrano andare molto d’accordo.

Queste sono state le parole dell’ex compagna di Pierpaolo a riguardo:

Sin dall’inizio della nascita della loro storia d’amore, Ariadna Romero si è sempre mostrata dalla parte della coppia. Complice anche il fatto di conoscere molto bene Giulia e di essere sua amica. Queste sono state le sue parole:

Tra l’altro è anche una mia amica, l’ho sempre detto. Non c’è nessun problema.

I festeggiamenti per il quarto compleanno di Leo si sono svolti a Roma insieme alla famiglia dei genitori del bimbo e alcuni amichetti. Una giornata davvero speciale condivisa poi anche sui social dove non sono passate inosservate le parole che Pierpaolo ha voluto dedicare al piccolo Leonardo:

Viaggia insieme, io ti guiderò, e tutto ciò che so te lo insegnerò…Finché arriverà il giorno in cui, tu riuscirai a fare a meno di me.