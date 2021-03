Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, il video che fa discutere

Il Grande Fratello Vip è ormai terminato da qualche settimana e gli ex concorrenti del reality sono tornati alla loro routine. Tra i protagonisti più chiacchierati di questa lunga edizione del GF Vip ci sono Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. I due innamorati, oltre che essere criticati per la loro relazione all’interno della casa più spiata d’Italia, stanno facendo molto discutere anche una volta terminato il reality.

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli ancora al centro delle gossip. La storia d’amore sbocciata tra i due all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere. I due, però, non hanno mai badato alle critiche e sono stati determinati a viversi fuori una volta terminato il reality, lontano dalle luci dei riflettori.

Ad oggi, la bella influencer italo-persiana e l’ex velino sembrano più uniti e innamorati che mai, nonostante la grande distanza che li separa. Infatti, Giulia vive a Milano per motivi di lavoro. Pierpaolo, invece, vive a Roma per stare più vicino a suo figlio Leonardo, avuto dall’ex compagna Ariadna Romero.

Nonostante la distanza, i due hanno smentito voci che li vedevano al centro di una profonda crisi e hanno affermato via social di essere più innamorati e felici che mai.

Il video condiviso sui social da Giulia Salemi ha scatenato il web

Giulia Salemi, anche per via del lavoro che svolge, è molto attiva sui social dove può vantare più di un milione di followers. Si sta chiacchierando molto riguardo il video della doccia di Pierpaolo condiviso dall’influencer sul suo profilo Instagram. Giulia con queste parole ha ironizzato sulla vicenda:

A grande richiesta so che vi mancavano un po’ le docce del buon Petrelli.

Nel post si nota Pierpaolo Petrelli mentre pulisce il vetro della doccia per farsi vedere meglio. Le immagini in questione sono anche state trasmesse nella puntata di Live-Non è la D’Urso in cui Pierpaolo Petrelli è stato ospite.