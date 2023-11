Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore i nomi di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip stiano vivendo un periodo di crisi. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Da qualche settimana ormai si vocifera di una crisi che starebbero vivendo Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. A riguardo, c’è da dire che i diretti interessati preferiscono rimanere in silenzio e non si sono ancora esposti in merito a questa vicenda tanto chiacchierata. Come già anticipato, però, il rumor sta diventando sempre più insistente.

Tutto è iniziato qualche giorno fa quando Fabrizio Corona, tramite il suo canale d’informazione ‘Dilinger News’ ha reso pubblica la notizia secondo cui Giulia e Pierpaolo stiano vivendo un periodo di crisi, ma non solo. Stando infatti alle indiscrezioni, pare che Pierpaolo Pretelli stia cercando un’altra casa.

Dopo giorni di silenzio, Giulia Salemi è intervenuta sulla sua pagina Instagram dove ha confermato le voci di crisi con il suo fidanzato. Questo è quanto rivelato dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip:

Gruppetto come state? Vi leggiamo e ci dispiace essere assenti ma a volte il silenzio serve a guardarsi dentro per capire dove si sta andando. Beato il web che ha la verità in tasca su tutto, noi la stiamo ancora cercando.

Le parole di Giulia Salemi hanno accompagnato uno scatto che ritrae la mano dell’influencer italo-persiana e quella di Pierpaolo.

Al momento non possiamo sapere i motivi che hanno condotto Giulia e Pier Paolo in questo periodo di crisi. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.