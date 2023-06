Giulia Salemi lancia un appello al sindaco di Milano: “Qualcuno vuole fare qualcosa?” Il motivo

Giulia Salemi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati della tv e del mondo del web. Nel corso delle ultime ore il nome dell’influencer italo-persiana si è resa protagonista di un annuncio social rivolto al sindaco di Milano Giuseppe Sala che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Giulia Salemi ha scelto la sua pagina Instagram per lanciare un appello al sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il motivo? Nella giornata di lunedì 26 giugno su Morning News, il programma di Canale 5 che ha preso il posto di Mattino 5 e condotto da Simona Branchetti, è stato condiviso un video che ritrae l’aggressione di un ragazzo. La vicenda è avvenuta proprio a Milano.

Nel dettaglio le immagini in questione mostrano che, mentre stava tornando a casa, il ragazzo è stato assalito da tre persone che lo hanno aggredito in pieno centro città nel pomeriggio. Nel corso delle ultime ore Giulia Salemi si è mostrata una vera e propria furia per quanto successo e per questo motivo ha deciso di rivolgere un appello al sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Queste sono state le parole che l’influencer italo-persiana ha rivolto al primo cittadino di Milano:

Molto dispiaciuta di vedere questo video perché conosco il ragazzo aggredito e a prescindere è una vergogna quello che continua a succedere a Milano, per di più in pieno centro e alle 5 di pomeriggio.

E, concludendo il suo discorso, Giulia Salemi ha rivolto a Giuseppe Sala questa domanda:

Qualcuno vuole fare qualcosa o andiamo avanti così?

Nel messaggio in questione, condiviso sulla sua pagina Instagram, l’influencer ha poi taggato Giuseppe Sala. Al momento, però, il primo cittadino di Milano è rimasto in silenzio e non ha fornito alcuna risposta alla domanda posta dall’ex gieffina.