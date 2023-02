Giulia Salemi, gli aggiornamenti sulla crisi con Pierpaolo: la rivelazione al GF Vip

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri lunedì 20 febbraio 2023, Giulia Salemi ha voluto aggiornare tutti i suoi fan sulla crisi sentimentale con Pierpaolo Pretelli. Qualche giorno fa, l’influencer aveva dichiarato di star vivendo delle difficoltà con il suo fidanzato ma sembra che adesso qualcosa sia cambiato. Scopriamo insieme cosa ha rivelato nel dettaglio.

Circa una settimana fa, Giulia Salemi aveva lasciato senza parole tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip. Nello studio del reality show condotto da Alfonso Signorini, la celebre influencer aveva dichiarato di star attraversando una crisi sentimentale con Pierpaolo Pretelli.

In quell’occasione, chiamata al centro dello studio dal direttore di “Chi Magazine”, con le lacrime agli occhi, la diretta interessata aveva rivelato:

Allora voglio essere sincera, Alfonso. Stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tantissime coppie di 30 anni. Ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone. Anzi, stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione. Io personalmente spero di poter trovare una soluzione.

Essendo una coppia nata sotto la luce dei riflettori, Giulia aveva ritenuto giusto diffondere l’annuncio in diretta tv ma allo stesso tempo aveva chiesto a tutti i suoi fan di rispettare la sua privacy:

So che siamo una coppia nata sotto le telecamere e quindi è difficile la privacy , ma spero che questo accada. Sembrerà surreale ma passeremo San Valentino con te domani a Napoli. Magari ci fai anche da psicologo.

A distanza di qualche settimana da tale episodio, l’influencer è tornata ad aggiornare tutti i suoi fan su come procede la relazione con Pierpaolo Pretelli. Lo ha fatto in occasione della puntata del GFVip andata in onda ieri 20 febbraio 2023. A far emergere l’argomento durante la diretta è stato Alfonso Signorini:

Dovete stare insieme, ve l’ho detto. Sarebbe come dare un calcio al destino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretelliofficial)

La risposta di Giulia Salemi non si è fatta attendere. Stando alle sue parole, sembra che la coppia abbia finalmente superato la crisi e ritrovato la pace:

Padre Alfonso ha fatto il suo operato e il cuore batte

Infine, tra gli applausi del pubblico, il conduttore ha esclamato: