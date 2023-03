Giulia Salemi ha rifiutato il ruolo di opinionista al GF Vip: il motivo

Dopo aver partecipato in qualità di concorrente al Grande Fratello Vip, adesso Giulia Salemi partecipa alle puntate del reality show dedicandosi ai social. Tuttavia, la celebre modella avrebbe potuto ricoprire il ruolo di opinionista ma lei stessa ha rifiutato. Il motivo? Scopriamolo insieme.

Senza alcuna ombra di dubbio, Giulia Salemi è uno dei volti più amati e popolari del Grande Fratello Vip. Nel corso degli anni precedenti, la modella aveva partecipato per ben due volte al programma condotto da Alfonso Signorini. Infatti, è proprio nella casa più spiata d’Italia che è avvenuto l’incontro con il suo attuale fidanzato, Pierpaolo Pretelli.

Anche quest’anno, la donna è stata presente nello studio di Canale 5 per dedicarsi ai social. Nel dettaglio, seduta su uno sgabello, ha avuto il compito di selezionare i tweet più rilevanti e di leggerli in diretta agli inquilini della casa.

Si tratta di un ruolo che le è calzato a pennello. Tuttavia, sotto le feste di Natale, quando Sonia Bruganelli è andata in vacanza, la Salemi aveva l’opportunità di sostituirla nel suo ruolo di opinionista. Nonostante questo, sembra che la fidanzata di Pierpaolo Pretelli abbia rifiutato la proposta.

A svelare il motivo ci ha pensato lei stessa in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”. Queste sono state le sue parole:

A Natale non mi sentivo pronta, adesso ci penserei. Il ruolo della “bastara con il tablet” è totalmente mio perché mi permette di tirare fuori il mio lato graffiante attraverso le battute che leggo via Twitter. Non amo essere stonza, lo sono quando c’è bisogno. Per tutti sono l’amica comprensiva, sono gli altri ad essere pungenti con me. Però so leggere le situazioni e so difendermi se qualcuno mi viene contro, come nella vita reale.